Gurupi é noticiado na imprensa nacional com a disponibilização de tendas e cadeiras nas agências da Caixa

A ação preventiva repercutida na imprensa nacional visa combater o Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram instaladas 16 tendas com aproximadamente 450 cadeiras nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal da Avenida Goiás esquina com a Rua 05 e na Rua 01 entre as Avenidas Maranhão e Goiás.

Da Redação

Para iniciar a semana com mais segurança e prevenção contra a Covid-19, a Prefeitura de Gurupi teve a iniciativa de instalar tendas, disciplinadores e cadeiras com distanciamento para atender aos beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal. A estrutura foi instalada neste domingo (03) e já na manhã desta segunda-feira (04), quem foi buscar o benefício ficou na fila de espera com mais conforto e segurança contra os riscos de contágio da doença.

Uma equipe do município composta por 50 pessoas também foi designada para orientar as pessoas, fiscalizar para que os beneficiários cumpram o distanciamento e disponibilizar higienização com álcool em gel 70%. A Caixa também é parceira da ação e distribui senhas para facilitar a organização da fila de espera no lado externo das agências e uma caixa de som para chamar os beneficiários ao atendimento.

Para o Prefeito de Gurupi Laurez Moreira, a aglomeração que existia no lado externo das agências era uma preocupação. “Não poderíamos deixar que as pessoas se aglomerassem em busca do seu benefício sem uma organização e fiscalização por parte da Prefeitura de Gurupi. E além de organizarmos a fila de espera com essa estrutura, oferecemos melhores condições para as pessoas que precisam sacar seu dinheiro”, disse o Prefeito.

O Secretário de Saúde Gutierres Torquato, reforçou a importância da ação e lembrou que a fiscalização volante passará por outros pontos da cidade que tiver aglomeração de pessoas. “Essa iniciativa fortalece o combate a Covid-19 em Gurupi e oferece a melhor comodidade e dignidade possível aos beneficiários do programa. Lembrando que nossa equipe volante tem percorrido todos os pontos da cidade para evitar a aglomeração de pessoas e orientar os comerciantes e população em geral quanto as medidas de prevenção ao coronavírus”, afirmou.

Gutierres ressaltou ainda a parceria com a Polícia Militar para intensificar e tornar mais eficaz a fiscalização do município. “A PM tem sido parceira da Prefeitura de Gurupi e por meio das câmeras de segurança do Projeto ‘Olho Vivo’, monitoram quais os pontos da cidade onde há maior fluxo e aglomeração de pessoas e informam nossa equipe para ir nesses locais reforçar a fiscalização”, completou o secretário.

O Marcos Rodrigues é um dos beneficiários do Governo Federal, que elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Na semana passada as pessoas estavam esperando aqui fora no relento e procurando uma sombra para se abrigar, agora com as tendas e as cadeiras fica bem melhor e mais seguro”, disse.

A iniciativa repercutiu na imprensa nacional. O jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, noticiou o o município gurupiense com a implantação das tendas para os beneficiários da Caixa.

