Gurupi | Dezoito partidos para 15 vagas e as marionetes de partidos

Na montagem de candidaturas de partidos para alcançar os quocientes eleitoral e partidário, novos pré-candidatos devem ficar atentos para não serem marionete vereadores e políticos influentes que tentarão a eleição com capital financeiro.

por Wesley Silas

O número de partido supera o número de vagas, mas mesmo assim partidos que não conseguirem alcançar o quociente eleitoral poderá eleger vereadores. Para isso o candidato ruim de voto terá que obter, pelo menos, 10% do quociente eleitoral, aproximadamente 260 votos.

No Brasil, a montagem dos partidos poderá ser um incentivo à fraude. Os acordo espúrios iniciaram entre o dia 03 e 04 deste mês quando terminou o prazo de filiação.

Todos sabem que o quociente estabelecido na lei não será cumprido e muitas pessoas já se inscreveram pelo Brasil afora para garantir um emprego para si ou para familiares; enquanto outros têm a intenção de se candidatar para gozar um período de recesso no trabalho, como é caso de alguns funcionários público efetivos, que se licenciam para o pleito para continuar recebendo sem trabalhar e sem fazer campanha; em síntese, farão um quarentena prolongada.

Outro ponto comum e conhecido por quem entende o joguete político, são as marionetes de candidatos que buscam a todo custo para se eleger e registram o nome apenas para burlar a lei e ajudar um candidato a completar a chapa ou, os votos exigidos pelo quociente estabelecido na lei.

Enfim, o candidato além de se utilizar de todos os itens acima mencionado ainda abocanha uma parte do fundo partidário da sua sigla.

Vamos aos números

O passado sempre é bom para compreendermos o presente. Nas eleições de 2018, Gurupi teve 38.377 votos válidos. Com base nestes dados, cito o que poderá acontecer nas eleições deste ano, onde cada partido (com base quociente eleitoral) terá que ter um média de 2.558 votos para eleger um vereador. Para muitos pré-candidato o quociente partidário será a salvação. Vale lembrar que o eleitorado de Gurupi e os votos válidos nas duas últimas eleições diminuíram.

Na última eleição municipal, o MDB foi o partido que mais elegeu vereadores. Os três eleitos tiveram a soma de 4.178 votos, enquanto a soma de todos dos candidatos do PMDB chegou a 5.907 votos. Nestas eleições, algumas agremiação com candidatos afoitos dizem que terão votos para eleger dois. Imaginem e coloquem na ponta da caneta o fato do quociente eleitoral será em média 2.600 votos.

Diminuição dos votos válidos

Outro fato curioso é que na eleição de 2016, na qual os gurupienses reelegeram o prefeito Laurez, a soma de todos os votos válidos chegou a 40.143, enquanto nas eleições de 2018 o número caiu para 38.377.