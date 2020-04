Gurupi | Deputado Olyntho nega que pediu vista no pedido de reconhecimento de Calamidade Pública

A votação de aprovação de Projetos Decretos municipais em função da pandemia de coronavírus foram foram apreciados na Sessão desta quarta-feira, 29, na Assembleia Legislativa.

Da Redação

A afirmação do pedido de vista feita pelo Deputado percorreu nos bastidores dos corredores do parlamento Estadual nesta quarta. Todos os municípios que enviaram receberam parecer favorável, porém ainda falta o município de Gurupi.

Olyntho disse que ainda não deu o seu parecer, pois foi nomeado para esta relatoria nesta última terça-feira, 29, o qual está dentro do prazo regimental (8 dias úteis), para fazer a devolução da matéria.

Veja a nota do Deputado

O deputado Olyntho (PSDB) vem através desta nota explicar sobre o pedido de Decreto de reconhecimento de Calamidade Pública para a cidade de Gurupi, que ainda não deu o seu parecer, pois o parlamentar foi nomeado para esta relatoria nesta última terça-feira, 29, o qual está dentro do prazo regimental (8 dias úteis), para fazer a devolução da matéria.

“Só não devolvi ainda porque estamos debatendo junto com o deputado que representa Gurupi, Gleydson Nato, os detalhes do processo, mas já afirmei que devolvo na próxima sessão da Comissão, com parecer pela aprovação. A não ser que o deputado Gleydson apresente alguma inconsistência grave”.

Palmas, 29 de Abril de 2020.

Deputado Olyntho