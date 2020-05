Gurupi | Decreto alerta sobre condições de abertura do segmento de alimentos e vereador pede reabertura de Igrejas

Ao divulgar alteração no Art. 17 determina que os estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício a Prefeitura de Gurupi foi incisiva ao pontuar a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nestes locais. O município conta hoje com 91 casos confirmados e deste, praticamente, 50% já foram recuperados e nesta quinta-feira, 28, o vereador evangélico, Ivanilson Marinho (SD), protocolou ofício pedindo a reabertura das igrejas.

por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi publicou novo Decreto Municipal nesta quinta-feira, 28, reforçando medidas de enfrentamento ao coronavírus. O documento, Nº 0613/2020, altera o Art. 17 do Decreto Municipal nº 0609, de 25 de maio de 2.020.

“A alteração no Art. 17 determina que os estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício (padarias, lanchonetes, pamonharias, pit dogs, pizzarias, espetinhos, etc.) permanecem sob regime de funcionamento diferenciado, ficando proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local, e deverão ainda acatar os critérios descritos nos incisos I ao X, constantes no artigo citado”, informou a Prefeitura no momento em que o município contabiliza contabiliza 991 casos descartados. 91 confirmados, 66 casos suspeitos, 45 pessoas recuperadas e 02 óbitos.

Alertou ainda que o documento poderá sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico e sugestões do Comitê Gestor para acompanhamento/adoção de medidas referente à Prevenção, Monitoramento e Controle do Vírus COVID-19 – novo Coronavírus, instituído pelo Decreto Municipal nº 0518/2020.

Veja a íntegra do documento:

Decreto Nº 0613/2020

Vereador pede reabertura de igrejas

O vereador Ivanilson Marinho (SD) acompanhado do pastor Gerso, representante da Igreja do Evangelho Quadrangular, protocolaram neste quinta-feira, 28, dois ofícios solicitando ao prefeito Laurez Moreira e ao Comitê Gestor a reabertura dos cultos religiosos.

“As igrejas têm um trabalho essencial na nossa cidade e este requerimento é para tentar convencer o prefeito, juntamente com o comitê de crise para entender que as igrejas são indispensáveis no cunho social e é considerada uma atividade essencial, tem proteção constitucional que dá garantia a realização dos cultos religiosos e o seu fechamento não traz nenhum benefício para cidade e, muito menos, tem o condão de espalhar o vírus porque não tem lugar mais limpo e higienizado do que as nossas igrejas”, disse o vereador.

Segundo ele, antes de redigir o documento vários pastores foram consultados.

“Falamos com o pastor João Feitosa da Assembleia de Deus (Madureira), o pastor Gerson da Quadrangular está ao meu lado, falamos com o pastor Nélio da Igreja Batista Ebenézer, com o pastor Alessando da Igreja Filadélfia, com pastores da Igreja Nazereno, do ministério do Setas, com da Assembleia de Deus ministério de Anápolis, da Presbiteriana Renovada, pastor Fernando da Igreja Universal e o que a gente pede é a reabertura dos templos evangélicos ou da igreja Católica, caso ela tembém concorde”, disse Ivanilson.