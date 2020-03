Gurupi continua sem nenhum caso de coronavírus

Boletim do Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi informa que o cenário epidemiológico continua o mesmo. Não há casos confirmados da Covid-19, e 10 casos suspeitos estão sendo monitorados enquanto aguardam o resultado dos exames.

por Redação

O comitê informa ainda que foi disponibilizado um canal de comunicação direto com a população para divulgar todas as informações relacionadas ao Covid-19. Por meio deste canal disposto no site oficial e nas redes sociais oficiais da Prefeitura são veiculados boletins diários, orientações gerais sobre procedimentos para evitar a transmissão do vírus e informações sobre os fluxos dos serviços de saúde, com locais e horários para a busca de atendimento em casos de suspeita de infecção ou sintomas da doença.

Dúvidas

Os telefones para contato direto com a ouvidoria do município para tirar qualquer dúvida são os números: (63) 3315-0077 e 0800 646 3366. Os números da Vigilância Epidemiológica para que a população tire dúvidas em relação aos sintomas da doença e como proceder na busca por atendimento são: (63) 98424-4156 ou 3315-0088. O órgão disponibiliza ao cidadão também, o email: [email protected].

Isolamento social

O Comitê pede ainda que a população compreenda a importância do isolamento social, que é fundamental neste momento para combater o vírus e que redobre os cuidados de prevenção. Pede também o apoio da comunidade às pessoas que possam estar em situação de dificuldade, em função da pandemia, para que se sensibilizem e façam doações, com a orientação de que saiam de casa só se for para fazer o bem e seguindo sempre as medidas de prevenção ao vírus.