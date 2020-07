Gurupi contabilizada 36 novos casos, Formoso 178 e o Tocantins chegou a 666 em apenas um dia

Com 5.156 ativos e 9.108 recuperados, o Tocantins registrou na sexta-feira 14.509 casos de pessoas contaminadas com o vírus chinês e além de 245 óbitos durante a pandemia. Confira também a estatística de ocupação dos leitos hospitalares nas principais cidade do Estado.

Por Wesley Silas

O vírus da COVID-19 já alcançou 126 Municípios do Tocantins e o Estado já contabilizou 14.509 casos e, apenar da ignorância de muitas pessoas não acreditarem na gravidade desta doença, ela já provocou 245 óbitos, deste 05 apenas na sexta-feira entre eles uma homem de 79 anos de Formoso do Araguaia que agora soma 04 pessoas falecidas decorrente ao vírus da COVID-19, um homem de 62 anos de Pau D’Arco,outro idosos de 88 anos residente em Palmas, uma mulher de 81 anos de Santa Terezinha do Tocantins e outra idosa de 77 anos residente em Tocantinópolis.

Os novos casos são de Formoso do Araguaia (178), Araguaína (165), Palmas (74), Gurupi (36), Porto Nacional (23), Guaraí (18), Tocantinópolis (17), Esperantina (14), Paraíso do Tocantins (12), Araguatins (11), Colinas do Tocantins (10), Palmeiras do Tocantins (08), Santa Terezinha do Tocantins (08), Wanderlândia (07), Araguaçu (06), Dianópolis (06), Tocantínia (06), Aguiarnópolis (05), Nova Olinda (05), Axixá do Tocantins (04), Goiatins (03), Lizarda (03), Miracema do Tocantins (03), Miranorte (03), Palmeirópolis (03), São Sebastião do Tocantins (03), Almas (02), Arraias (02), Barrolândia (02), Fátima (02), Filadélfia (02), Nova Rosalândia (02), Pequizeiro (02), Praia Norte (02), Sampaio (02), Ananás (01), Arapoema (01), Darcinópolis (01), Tabocão (01), Lagoa do Tocantins (01), Palmeirante (01), Pau D’Arco (01), Pedro Afonso (01), Pindorama do Tocantins (01), Pium (01), Ponte Alta do Tocantins (01), Ponte Alta do Bom Jesus (01), Riachinho (01), Sandolândia (01), Santa Fé do Araguaia (01), São Miguel do Tocantins (01) e Xambioá (01).

A SES informou, como estratégia para manter a regularidade da realização dos exames de RT– PCR, até o abastecimento dos insumos, está encaminhando algumas amostras coletadas pelos municípios para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além de continuar a realizar as análises no Estado.

Foram encaminhadas no último dia 06/07 para Fiocruz, 570 amostras, destas 349 foram positivas e liberadas no dia 09/07. ESTE QUANTITATIVO SE REFERE A CASOS NOVOS DE VÁRIOS DIAS DE COLETA DE EXAMES.

Ocupação dos leitos

Ontem 175 pessoa estavam hospilizadas, entre elas 67 em leitos clínicos de hospitais públicos e 38 em hospitais particulares,42 em UTI/COVID-19 de hospitais públicos e 38 em hospitais particulares. Nos hospitais públicos 57% da UTIS/COVID-19 estão ocupadas e 37% dos leitos clínicos. O número mais preocupante diante a explosão de casos na região sul, em especial Formoso do Araguaia que passou a o ocupar a 5ª posição com 377 casos e Gurupi que passou a ter 366 casos, ficando na 6ª posição entre os 126 municípios que já registraram caso da COVID-19. Para receber pacientes graves a UTI COVID-19 do Hospital Regional de Gurupi encontra-se 80% ocupada entre os 10 leitos disponíveis, enquanto a comunidade não ver ação por parte dos gestores públicos para aumentar o número de leitos no HRG, ou um consórcio entre os municípios para abrir um hospital de campanha em Gurupi. Araguaína que registrou ontem 165 novos casos, de um total de 4.858 casos tem 65% dos leitos de UTIs ocupados e o município tomou atitude e fez um hospital municipal de campanha.