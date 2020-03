Gurupi conta agora com a concessionária ZF do Brasil Avalie esse post Avalie esse post

O evento de reinauguração aconteceu nesta terça-feira (10) na empresa Araguaia Diesel, que passa a ser concessionária ZF DO Brasil, empresa alemã que é um dos maiores líderes mundiais de peças automotivas, especialmente transmissões.

Por Régis Caio

O evento contou com a presença de vários empresários de Gurupi, clientes, colaboradores da Araguaia Diesel e diretores comerciais da ZF. Também prestigiaram a reinauguração o prefeito municipal, Laurez Moreira e o suplente de deputado Gleydson Nato.

Araguaia Diesel foi fundada no mês de junho de 1996 e atua no segmento de peças e serviços de caminhões, oferecendo um serviço de qualidade e sendo conceituada no mercado tocantinense por valorizar o cliente caminhoneiro.

Atualmente a empresa disponibiliza para os seus clientes uma ampla estrutura para que ele fique a vontade. Aqui oferecemos uma sala reservada só para caminhoneiros, que podem ficar usando internet, mesa de jogos, assistir televisão e descansar enquanto seu veículo é arrumado por nossos profissionais.

“É com imenso prazer que hoje reinauguramos a Araguaia Diesel sendo concessionária exclusiva da ZF do Brasil. Agradeço a todos que vieram prestigiar”, disse o administrado da empresa Denison Tavares.