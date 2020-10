Gurupi confirma morte de idosa vítima de covid-19

A vítima ficou internada no Hospital Regional de Gurupi até o dia 05 de outubro, data do óbito.

por Régis Caio

Uma mulher de 81 anos deu entrada no Hospital Regional de Gurupi no dia 28 de setembro com redução de mobilidade, pico hipertensivos e outros sintomas. Na unidade ela realizou o teste para o diagnóstico do vírus que resultou em positivo. Ficou internada na unidade até o dia 05 de outubro, data do óbito.

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14h desta terça-feira, 06, foram confirmados 13 novos casos de covid-19 na cidade. São quatro resultados do Laboratório Central do Estado (Lacen) 10 e nove de testes rápido. Testaram positivo, seis mulheres com idades entre 19 e 45 anos; e sete homens, entre 32 e 55 anos. A taxa de recuperação de Covid-19 nesta terça-feira é de 85,9%, enquanto 12,8% dos casos estão em tratamento.

Gurupi contabiliza nesta terça-feira, 11922 casos descartados, 47 suspeitos, 3758 confirmados, destes, 3228 (85,9%) pessoas estão recuperadas, 482 (12,8%) em tratamento e 48 (1,3%) óbitos.