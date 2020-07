Gurupi confirma mais 59 casos de Covid-19 nesta quarta (29)

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14h desta quarta-feira (29), foram confirmados mais 59 novos casos de Covid-19 na cidade, informados pelo Lacen. São 31 mulheres, entre 06 e 66 anos, e 28 homens, entre 11 meses e 89 anos.

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informou a alta de isolamento domiciliar de 30 pessoas, sendo 12 homens e 18 mulheres.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foram realizados 27 testes Swab, enviados ao Lacen, de 11 Homens com idade entre 13 e 58 anos, e 16 Mulheres, entre 12 e 58 anos. Foram realizados 58 testes rápidos, todos com resultado negativo.

No Centro de Triagem foram realizados 37 testes Swab, enviados ao Lacen, de 18 homens com idade entre 01 e 63 anos, e 19 mulheres com idade entre 07 meses e 70 anos. Também foram realizados 23 testes rápidos, todos com resultado negativo.

Em hospital da rede privada foram realizados 07 testes swab, enviados ao Lacen, de 02 homens de 19 e 48 anos, e 05 mulheres com idade entre 12 e 43 anos.

Óbitos

Foram confirmados mais dois óbitos de pacientes do município por Covid-19. As vítimas são dois homens. Um de 43 anos que coletou exame na UPA no dia 26 de julho e na mesma data foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi (HRG), porém não resistiu e faleceu na madrugada nesta quarta-feira, dia 29. Não foi informado se tinha comorbidades.

O outro, de 89 anos, coletou exame na UPA no dia 23 de julho e foi encaminhado ao HRG na mesma data. Era hipertenso e cardíaco. O óbito ocorreu no dia 27 de julho, porém o resultado do seu exame só foi liberado nesta quarta-feira, confirmado para Covid-19.

Gurupi contabiliza nesta quarta, 4.038 casos descartados, 280 casos suspeitos, 942 confirmados, destes 438 pessoas estão recuperadas, 491 em tratamento e 13 óbitos.

Internações

Estão internados no Hospital Regional de Gurupi (HRG) cinco homens entre 43 e 91 anos, sendo cinco deles em estado grave e um em estado moderado; Além de uma mulher de 46 anos, em estado considerado grave.

Na rede particular está internado na UTI um homem de 62 anos em estado considerado grave. Estão internados em leitos clínicos duas pessoas, um homem entre 56 anos, em estado moderado; e uma mulher de 34 anos.

