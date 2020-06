Gurupi confirma 10 novos casos de Covid-19

A quantidade de novos casos registrados é referente ao acumulado de dois dias, devido nesta sexta-feira não ter sido divulgado resultados dos testes SWAB pelo Laboratório Central do Estado – LACEN para Gurupi.

Da Redação

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste sábado (13), foram confirmados 10 novos casos de Covid-19 no município. São 06 mulheres entre 18 e 51 anos e 04 homens entre 32 e 52 anos. Das 06 mulheres, três tiveram contato com casos positivos da família e três não souberam informar a origem da transmissão. Dos 04 homens, dois possivelmente tiveram contatos com casos positivos de outros municípios, pois um deles é caminhoneiro e o outro representante comercial. Os outros dois, um teve contato com caso positivo e o último não soube informar a origem da transmissão.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foram realizados desde o último boletim, 09 testes SWAB, enviados ao LACEN, em Palmas, sendo de 07 mulheres, entre 20 e 64 anos; e de 02 homens, de 35 e 36 anos. Foram realizados 02 Testes Rápidos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza 1.515 casos descartados; 49 casos suspeitos; 152 confirmados, destes 100 pessoas estão recuperadas, 47 em tratamento e 05 óbitos.

Internação

Três pacientes estão internados, sendo uma mulher de 63 anos no Hospital Regional de Gurupi (HRG), que está em estado grave na UTI-COVID, que são leitos exclusivos para pacientes que testaram positivo para coronavírus, um homem de 74 anos em estado moderado da doença, que também está no HRG na ala clínica-covid, leitos exclusivos para quem testou positivo para coronavírus. O outro paciente internado está em hospital da rede privada, um homem de 47 anos que está entre os pacientes confirmados neste sábado.