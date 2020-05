Gurupi: Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-153

Na noite deste sábado (09) foi registrado um acidente de trânsito na BR-153 no perímetro urbano de Gurupi.

Por Wesley Silas

A colisão aconteceu na saída para o município de Cariri e envolveu um carro e um caminhão. O motorista do carro, Geraldo Barroso, morreu na hora. Ele estava sozinho no veículo. Já o motorista do caminhão, prestou depoimentos para a Polícia Rodoviária Federal

A vítima do carro ficou presa às ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. A Perícia esteve no local registrando a ocorrência. A PRF informou que o carro saia de um posto quando aconteceu a batida.

