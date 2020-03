Gurupi | Caminhoneiro ativista nega isolamento após afirmar estar infectado com o coronavírus

Wanderlei Dedéco é um ativista caminhoneiro filiado ao Podemos em nas eleições de 2018 se candidatou a deputado federal no estado do Paraná. Segundo informações do secretário de Saúde de Gurupi e do proprietário do posto, Dedéco foi atendido por uma equipe da saúde; mas nega o isolamento na UPA e insiste em permanece dentro do seu caminhão.

por Wesley Silas

Quatro dias antes de parar em Gurupi e afirmar que estaria positivo para o coronavírus, Wanderlei Dedéco fez um vídeo informando que um caminhoneiros teria morrido de coronavírus no Tocantins e que estava “bem calmo pedindo compreensão dos governantes e população. Só que os fatos estão acontecendo muito rápido. Um caminhoneiro no Tocantins por causa do coronavírus e vai ser enterrado e cremado lá, longe da família. Saiu para viajar e nunca mais a família vai o ver”, disse.

Na tarde da quinta-feira, 25, a Polícia Rodoviária Federal informou que Wanderlei Dedéco entrou em contato com o Posto de Gurupi por meio do número de emergência 191 e informou há 02 dias apresentava sintomas de febre, tosse seca, olhos inchados e falta de ar. Aos policias rodoviários federais, Dedéco disse que teria saído de Curitiba/PR e que tinha como destino Fortaleza/CE e estaria com os sintomas do COVID-19.

Um equipe do Samu o levou para a UPA, onde ele fez exames para coronavírus. Porém, em um vídeo gravado no Posto ele afirma há três dias ele encontra-se debilitado com tosse incontrolável com febre e secreção pelo nariz.

“Ele [profissional da saúde] me deixou mais preocupado ainda e falou em que, embora eu esteja com todos os sintomas do COVID-19 o protocolo é para não fazer o exame. O protocolo é não dá estatística, então, né”, questionou Dedéco na cabine do caminhão.

O responsável pelo posto informou que Dedéco continua isolado na cabine do caminhão. “Nós estamos alimentando ele e ontem levamos janta, hoje demos café da manhã e almoço; mas ele não quer isolar e nega sair do caminhão. Ele já foi candidato a deputado federal pelo Podemos e fala por mensagem com o senador Álvaro Dias e já saiu até na capa da revista Isto É. Ele quer mais chamar a atenção do que resolver o problema”, disse Paulo Afonso.

Em resposta as denúncias do caminhoneiro, o secretário municipal de saúde de Gurupi, Gutierres Torquato afirmou que o teste para Covid-19 foi realizado e por não haver teste rápido o resultado sairá por volta de 07 dias. “Ele insiste e não seguir a orientação de isolamento na UPA e o teste para coronavírus foi feito e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen)”, disse Torquato ao afirmar que a Secretaria Municipal de Saúde informou está prestando assistência necessária ao paciente, que segue em monitoramento enquanto aguarda o resultado do exame. Sobre o teste rápido, o SUS entregou para Gurupi 10 testes rápidos e todos foram usados, enquanto a Prefeitura informou que adquiriu 500 e aguarde a entrega.

Veja o vídeo gravado por Wanderlei Dedéco antes dele vir para Gurupi:

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Município de Gurupi segue os protocolos descritos no Plano de Contingenciamento do Estado do Tocantins, como por exemplo: procedimentos para assistência ao caso suspeito, notificação, coleta de materiais biológicos, medidas de precaução padrão, prevenção e controle. Disse ainda que as informações sobre protocolos, fluxos e procedimentos sobre o Covid-19 foram amplamente divulgados para os profissionais de saúde do município que fazem atendimento nas UBS, UPA e Policlínica. O trabalho para prevenção, combate e controle do Covid-19 é bem dinâmico e exige uma analise diária do cenário Epidemiológico.