Grupo que vendia entorpecentes de alto valor aquisitivo em Paraíso do Tocantins é preso em Operação da Polícia Civil

Cinco mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, 24, em Paraíso do Tocantins, pela 6ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (6ª Deic) da Polícia Civil do Tocantins.

A Operação denominada High Society desarticulou um núcleo de supostos traficantes que revendiam drogas para classe média alta de Paraíso. Além da prisão dos cinco homens, a Operação resultou na apreensão de uma caminhonete, duas balanças de precisão, aparelhos celulares, uma arma de fogo e R$ 775 em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações comprovaram que o grupo recebia o carregamento de entorpecentes por meio de um motorista de ônibus, que tinha a função de trazer a droga do estado de Goiás para Paraíso do Tocantins e repassar ao chefe da organização. As investigações apontaram também que o homem recebeu habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada.

Segundo o titular da 6ª Deic, delegado Hismael Tranqueira, as investigações apontaram que havia um líder do grupo que revendia os entorpecentes de alto valor aquisitivo (cocaína e ecstasy) à classe média alta da cidade de Paraíso do Tocantins, que fazia o uso e o comércio das drogas. O homem que liderava o tráfico abastecia outros traficantes, que também foram presos durante a Operação.

Outras apreensões

A 6ª Divisão Especializada de Investigações Criminais de Paraíso do Tocantins já havia apreendido em fevereiro deste ano, durante as festividades de Carnaval, cerca de meio quilo de cocaína e 200 comprimidos de ecstasy que seriam destinados ao grupo preso na manhã desta sexta-feira, 24.