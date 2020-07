Grupo que vendia drogas oriundas do Paraguai é preso em Gurupi durante operação da Polícia Civil

As investigações tiveram início após a prisão de uma estudante de medicina que foi presa por tráfico de drogas em Gurupi.

Na manhã desta sexta-feira (17) a Polícia Civil, por meio da 8ª DEIC – Gurupi e com o apoio da DHPP, realizou a prisão de cinco pessoas em cumprimento a mandados judiciais nesta cidade.

Segundo a Deic, após prisão em flagrante de uma estudante por tráfico de drogas, ocorrida em 22 de maio, os policias aprofundaram nas investigações e conseguiram identificar uma associação criminosa voltada para a prática desta modalidade criminosa na região.

De acordo com o que está sendo apurado o grupo se especializou no comércio ilegal de drogas sintéticas e de alto valor agregado, como LSD, MDMA (ecstasy) e Haxixe.

“Por já ter morado na fronteira do Brasil com o Paraguai a referida estudante possuía contatos com traficantes que enviavam a droga para ela e juntamente com seu irmão dividiram os custos para a aquisição de pelo menos 3.000 (três mil) micro-pontos de LSD, que foram revendidos em Gurupi com a ajuda de outros traficantes”, informou a Polícia Civil.

Em razão disso a PC representou ao Poder Judiciário pelas prisões dos investigados e mandados de buscas domiciliares, as quais foram deferidas e cumpridas nesta sexta. Durante as buscas também foram encontradas porções de cocaína e maconha, dinheiro e aparelhos celulares.