Grupo Papo de Mães realiza encontro em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O grupo Papo de Mães, criado com a finalidade de interação entre as mamães gurupienses e cidades circunvizinhas irá promover no dia 18 de janeiro o I Encontro de Mama Grupo Papo de Mãe.

por Wesley Silas

O encontro será realizado às 14hs na residência da mãe Kízia e as mães interessadas poderão entrar em contato pelos telefones 99249-8536 com Kízia ou pelo 99232-0547com Nauanna. Segundo as organizadora o grupo é voltado para a maternidade e seus desafios, nos primeiros anos dessa intensa jornada.

“É um grupo de mamães de todas as idades, mães de primeira viagem ou não, que dividem experiências e promovem uma maternidade mais leve e sem cobranças”, informou Nara Núbia.

No encontro serão abordados assuntos rotineiros como alimentação e cuidados com a criança, além da troca de experiências entre as mamães presentes.

“Ainda terá sorteios e um delicioso coffee break. Será uma incrível experiência, que resultará na ajuda ao próximo, as mamães participantes contribuíram com peças do uso do seu bebê para fazermos a alegria de alguém que está necessitando”, explicou Nara Núbia.