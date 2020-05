Grupo de whatsapp de Cariri demonstra solidariedade e arrecada mais de meia tonelada de alimentos

Na semana passada, o grupo de whatsapp “Cariri que eu amo”, com mais de 250 integrantes, teve a iniciativa entre seus participantes, de iniciar a campanha “Um prato cheio de solidariedade”.

Da Redação

Um gesto de solidariedade e amor ao próximo tomou conta de uma rede de contatos de amigos em Cariri, no Sul do estado.

A ideia reuniu os participantes do grupo, que em união, conseguiram arrecadar 40 cestas básicas, que foram entregues nesta sexta-feira, 8, a famílias carentes da comunidade, que com pouco mais de 4 mil habitantes, configura hoje um dos municípios com maior número de casos de Covid19, no estado.

Até a tarde desta sexta-feira, Cariri contabiliza 15 casos positivos para Covid19. Mais de meia tonelada de alimentos, que chega a mesa de famílias caririenses, por meio de um gesto fraterno de solidariedade.