Grupo de pré-candidatos a vereadores da base do prefeito Laurez fazem encontro para estabelecer metas

O primeiro encontro do grupo de pré-candidatos a vereadores de Gurupi aconteceu na manhã deste sábado (29) e o objetivo foi estabelecer os desafios que terão nas eleições.

O grupo é formado por lideranças que compõe a base do prefeito Laurez Moreira (PSDB) e surgiu com a ideia de manter a união dos pré-candidatos e estabelecer as metas de campanha.

Hoje teve início o primeiro encontro que contou com a presença de 16 pré-candidatos, o debate foi em uma panificadora da cidade.

“O objetivo é discutir o processo eleitoral de 2020 e manter laços de união para os desafios eleitorais”, destaca a nota divulgada pelo grupo nas redes sociais. Na reunião ficou decidido que outros encontros serão realizados em uma próxima data a ser definida e que pessoas que tenham o interesse de serem pré-candidatas poderão compor a equipe.