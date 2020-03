Grupo de palmenses que retornou de viagem ao exterior é monitorado pela Semus Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura de Palmas está monitorando grupo de nove palmenses que retornou do exterior a Palmas no último dia 13 de março de 2020, em razão de viagem por países com registros de transmissão ativa do novo Coronavírus (Covid – 19), especificamente, Israel, Egito e Itália.

por Redação

Nenhum dos membros do grupo apresenta, até esta segunda-feira, 16, sinais ou sintomas de infecção gripal, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). No entanto, o monitoramento de indivíduos sem sintomas será mantido por sete dias, bem como a recomendação de isolamento domiciliar de todos eles.

Conforme esclareceu a diretora de Vigilância em Saúde de Palmas, Marta Malheiros, todo o grupo recebeu visita em seus domicílios de técnicos da Semus durante a qual foram entregues termos de notificação domiciliar e oferecidas recomendações para cumprimento de medidas de assepsia e prevenção de transmissão de possível vírus. Entre as recomendações está a utilização de máscara domiciliar para prevenção do contato com aqueles que dividem a residência.

Para o monitoramento diário, todos os indivíduos respondem duas vezes ao dia perguntas de técnicos da Semus acerca de seu estado de saúde atual. O monitoramento é feito por meio de aplicativo de mensagens, por onde todos os membros do grupo também podem entrar em contato direto por mensagem ou ligação com a equipe da Semus em caso de alguma eventual dúvida ou suspeita.

Segundo boletim de monitoramento do último dia 15, Palmas tem três casos suspeitos de Coronavírus (Covid – 19). Novo boletim será divulgado em breve.