Grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promove manifestação em Gurupi

Com máscaras nos rostos, onde a palavra de ordem foi que a corrupção mata mais que o coronavírus. Os discurso foram em favor da governabilidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e protestos ao poder judiciário, Congresso Nacional, imprensa com foco na Rede Globo e restou críticas até para o vereadores e políticos de Gurupi com pedido de uma Lava Jato nos estados e municípios.

por Wesley Silas

Seguindo o modelo de todo Brasil, em Gurupi o movimento foi organizado em grupos de redes sociais e na sexta-feira promoveram um adesivaço nas ruas de Gurupi e na manhã deste domingo foi promovido panfletagem no mercado municipal para convocar os gurupienses a participarem do ato que iniciou às 16 hora e seguiu até o final da tarde deste domingo, 15, quando aconteceu uma carreata.

“A manifestação foi apartidária e não aceitamos nenhum pré-candidato [a vereador ou prefeito] falando no trio-elétrico, até porque nós perdemos uma das principais oradoras da nossa organização que é pré-candidata e a manifestação de hoje foi Brasil”, disse Úrsula Mayer. No Parque Mutuca os manifestantes apresentaram faixas e cartazes com frases contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nós brasileiros que pagamos impostos e damos empregos e que gostamos desta terra, temos que continuar acreditando em nós mesmo e no Brasil. Todos aqui estão de parabéns e esta é a postura do verdadeiro brasileiro que quer o bem da nação. Viva ao Brasil e ao Bolsonaro e este é o presidente do Brasil e não é o STF e não é o Senado”, disse o presidente da ACIG, Marcelo Dominic, em discurso.

O médico Iury Garcia já teve passagem pelo PT também esteve no movimento protestando a política de esquerda. “O PT foi uma ilusão muito grande e você não vê a hora que você está lá dentro e eles têm uma sistemática de encantar as pessoas, mas tudo é enganação”, disse.

Confira abaixo o momento (falas) em que os manifestantes mostraram seus posicionamento sobre o movimento:

Brasília

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou, da área externa do Palácio do Planalto, em Brasília, a manifestação de apoiadores de seu governo, que está sendo realizada neste domingo (15) na capital federal e em outras cidades do país.

Mesmo após decreto do governo do Distrito Federal (GDF) proibir eventos que reunissem público superior a 100 pessoas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), apoiadores do presidente foram às ruas de Brasília. Vestindo roupas e portando bandeiras verdes e amarelas, além de cartazes contendo frases contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), os manifestantes marcharam pela Esplanada dos Ministérios até o gramado em frente ao Congresso Nacional. Eles foram seguidos por uma carreata. A Polícia Militar do DF não estimou o número de participantes.

“Não tem preço o que esse povo está fazendo, apesar de eu ter sugerido, não posso mandar, a manifestação não é minha, o adiamento, por causa desse vírus”, disse o presidente durante a transmissão. Ele também defendeu a manifestação, que classificou como “espontânea”. “Nós políticos temos como mudar o destino do Brasil. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil”.

Em suas redes sociais, Bolsonaro vem postando, desde a manhã, diversos vídeos e imagens das manifestações pelo país. Na última quinta-feira (12), em pronunciamento veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente classificou as manifestações como “legítimas” e “expressões da liberdade”, mas recomendou que, em meio à pandemia de coronavrírus, as pessoas repensassem a ida às ruas . (Com informações da Agência Brasil/EBC)