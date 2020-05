Grupo de advogados cobram esclarecimentos ao presidente da OAB sobre Operação Madset

O documento assinado por 170 advogados, entre eles o ex-presidente da OAB-TO, Walter Ohofugi e os advogados Sávio Barbalho e Albery Cesar de Oliveira pedem esclarecimentos público ao presidente da OAB, Gideon Pitaluga sobre imputações existentes no bojo do inquérito policial da operação que levou o afastamento do ex-presidente do TJ, Ronaldo Eurípedes de Souza pelo STJ e busca e apreensão no escritório e na casa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins, Gideon Pitaluga, em suposto esquema de negociação de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Tocantins.

por Wesley Silas

Dez dias após a “Operação Madset”, referência à deusa egípcia Madset, filha dos deuses Toth e Maet, o grupo de advogados protocolaram um documento na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins requerendo ao presidente Gedeon Pitaluga explicações sobre o inquérito presidido pelo Ministro Og Fernandes que apontam envolvimento de Pitaluga na venda de decisões judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins.

“Vossa Excelência, embora tenha utilizado as vias institucionais da OAB/TO para veicular notas de apoio a si, dirigindo acusações contra a autoridade policial, não expôs à Advocacia tocantinense, a qual representa, elementos que subsidiem a classe a formar um juízo valorativo sobre os fatos, o que evitaria pré-julgamentos indevidos ou manifestações impertinentes”, lê-se no requerimento assinados por 170 advogados.

No final da redação, os advogados cita que a intenção não é condenar o presidente da Ordem previamente em acusações graves que ensejaram no afastamento do desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza de suas funções por ordem do Superior Tribunal de Justiça e diante disto, os advogados inscritos regularmente na OAB solicitam esclarecimentos sobre as imputações existentes em desfavor do presidente da OAB/TO, Gideon Pitaluga, no bojo do inquérito policial, em trâmite perante ao STJ.

Em nota “A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins informa que recebeu o requerimento citado e analisará a pertinência oportunamente”

Leia aqui (link) a íntegra do documento.