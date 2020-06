Grupo Araguaia promove ação solidária com a classe de mototaxistas distribuindo cestas básicas

O Grupo Araguaia esteve realizando a ação no município de Gurupi e várias cestas foram entregues.

Por Régis Caio

Segundo o presidente do Grupo, Ataídes de Oliveira, há 40 dias foi criado um grupo privado anticrise do Covid-19 com o intuito de ajudar pessoas que precisam em todo estado, no período de pandemia. Em Gurupi, a classe dos mototaxistas foi contemplada.

“É uma parceria do Grupo Araguaia, entidades comerciais e outras empresas e temos três pilares. O primeiro é na distribuição de cestas para quem necessita, o segundo é a capacitação com cursos profissionalizantes para microempreendedores neste momento de crise, já o terceiro é o incentivo com as instituições bancárias com subsídios para essas pessoas que estão precisando e que possuem microempresa”, destacou Ataídes.