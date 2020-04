Grande indústria química se instala em Gurupi atraída pelos incentivos fiscais do Governo

A concessão de incentivo fiscal será por meio do programa Proindústria para implantação da empresa no município de Gurupi

por Redação

O secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, esteve reunido nesta quinta-feira, 02, no auditório do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar em Palmas, com o empresário proprietário da Centro Oeste Óleo e Química Ltda, com sede em Anápolis/GO, Aquiles Terbino. O encontro teve como propósito a assinatura do Contrato que viabiliza a concessão de incentivo fiscal, por meio do programa Proindústria, para implantação da empresa no município de Gurupi, na região sul do Estado, já aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CDE-TO).

A empresa Centro Oeste Óleo e Química Ltda pretende, de acordo com o projeto de instalação, gerar mais de 40 empregos em Gurupi. A empresa irá trabalhar com a fabricação de sabões e detergentes sintéticos, além da fabricação de produtos de limpeza e polimento.

De acordo com o secretário Tom Lyra, a implantação de mais uma indústria no Estado demonstra, que mesmo com a crise da pandemia do Coronavírus, o Tocantins continua sendo um local estratégico para atrair empresas interessadas a se instalarem no Estado, levando em consideração a localização e ainda os benefícios fiscais concedidos pelo Governo.

“Apesar da crise causada pela pandemia, o governador Mauro Carlesse nos orienta que continuemos realizando ações, mesmo de forma reduzida, pelo desenvolvimento do Tocantins, por meio da atração de empresas, visando a geração de emprego e renda para população”, enfatizou Tom Lyra, agradecendo ainda o apoio do PM do Tocantins pelo apoio em ceder o auditório para que o encontro com empresário ocorresse de forma segura, obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde para evitar a proliferação do Coronavirus.

Segundo o empresário Aquiles Terbino, o incentivo fiscal estimula o crescimento e expansão das empresas e forma mais competitivas no mercado. “Esse incentivo fiscal concedido pelo governo do Estado é muito importante, pois nos ajuda a ser mais competitivos junto aos outros Estados. Agradecemos ao governo pelo benefício, e esperamos retribuir com a geração de emprego e renda para sociedade e contribuindo com o desenvolvimento Estado”, destacou

Proindústria

O Proindústria visa estimular a instalação de indústrias no Estado do Tocantins, promovendo interiorização da atividade industrial, geração de emprego e renda, estímulo à utilização e à transformação de matéria-prima local, e uso sustentável dos recursos naturais.

Para as empresas serem beneficiadas com incentivo fiscal concedido pelo Governo do Estado, o empreendedor deve apresentar projeto de viabilidade econômico-financeira ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, responsável pela administração dos programas de benefícios fiscais e outros projetos de desenvolvimento do Estado do Tocantins, ligado à Secretaria Indústria Comércio e Serviços.