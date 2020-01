Governo realiza manutenção do acesso à balsa em Porto Nacional e de outras sete rodovias estaduais Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã desta quinta-feira, 9, as equipes da Residência Rodoviária da Ageto de Porto Nacional iniciaram os serviços de tapa-buraco nas ruas de acesso à balsa, no setor Alto da Colina. “Os trabalhos são corretivos e fazem parte de um plano de ação planejado para melhorar a trafegabilidade no Estado”, explicou o coordenador da unidade descentralizada, Geraldo Majella.

A rodovia TO-255, entre Lagoa da Confusão e Barreira da Cruz, também está recebendo intervenções. Os trabalhos estão sendo realizados pela Residência Rodoviária de Paraíso e sua execução conta com a parceria de produtores locais. “Essa estrada tem um grande fluxo de caminhões que escoam a produção da região e nossa intenção é garantir a qualidade da via”, frisou Lucas Maciel de Souza, coordenador da Residência.

Sudeste

Na região Sudeste do Tocantins, quatro rodovias começaram a receber intervenções esta semana. A TO-040, entre Dianópolis e Almas está recebendo os serviços de roçagem. Duas equipes também estão realizando melhorias com patrolamento e revestimento primário na TO-497, entre Almas e Taguatinga, e na TO- 477, entre Almas e a BR-010.

Segundo o coordenador da Residência de Dianópolis, Leandro Araújo, as equipes também estão corrigindo uma galeria que apresentou problemas na TO-387, entre Dianópolis e Taipas. “Todos os trechos estão com trafegabilidade garantida e os motoristas devem dirigir com prudência, pois esses locais estão em obras”, ressaltou.

Norte

No norte do Tocantins, na região de Araguaína, as equipes estão realizando os serviços de tapa-buracos e limpeza do sistema de drenagem na TO-420, entre a BR-153 e o município de Piraquê, e na TO-130, entre Barra do Ouro e Morro Grande. “As chuvas atrasam o andamento dos trabalhos, mas nossos técnicos só sairão dessas rodovias após a conclusão dos serviços”, disse o coordenador da Residência Rodoviária local, Maurício Pedro.

Já no Bico do Papagaio, as equipes estão atuando de forma corretiva e preventiva na TO-210, entre Tocantinópolis e a BR-230. “Os trabalhos começaram no perímetro urbano e segue até o entroncamento”, ressaltou Tulio Labre, responsável pela Residência Rodoviária da região.

A secretária da Infraestrutura, Cidades e Habitação e presidente da Ageto, Juliana Passarin, explicou que foi elaborado um plano com objetivo de realizar ações coordenadas que garantam a qualidade das rodovias, mesmo em período de chuva. “As equipes das sete residências estarão atuando para garantir a trafegabilidade das vias e evitar que o período chuvoso deteriore o pavimento”, finalizou a gestora.