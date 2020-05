Governo publica nota de Pesar pela morte de 58 tocantinenses e MPE convoca secretários municipais para debater protocolo

Nesta segunda-feira, 25, o Tocantins contabilizou 113 novos casos confirmados da Covid-19 e 06 pacientes foram óbito, totalizando 58 mortes pela Covid-19, preocupando o Governo Estadual e o Ministério Público Estadual que discutirá protocolos de saúde adotados pelos municípios com maior quantidade de óbitos por covid-19

por Wesley Silas

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, o Tocantins totalizou nesta segunda-feira, 25, 2.696 casos, destes, 732 pacientes estão recuperados, 1.906 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 58 pacientes foram a óbito. A pandemia chegou em 81, dos 139 municípios do Tocantins.

O documento publicado hoje aponta que seis pacientes foram a óbito, sendo eles: um morador de Palmas com 88 anos (hipertenso e diabético) no HGP, um homem de 65 anos morador de Formoso do Araguaia faleceu no HRG, uma mulher de 94 moradora residente em Araguaçu faleceu no HRG, uma idosa de 65 (diabética e hipertensa) residente em Gurupi faleceu no HGP, uma mulher de 84 anos, (hipertensa e diabética) residente em Araguatins faleceu no Hospital Regional de Augustinópolis e uma mulher de 38 anos, residente em Araguaína, faleceu no Hospital Dom Orione.

O crescimento do número de paciente infectado e de mortes fez com que o Governador do Tocantins publicasse um nota de pesar aos tocantinenses vítimas da Covid-19.

“Queridos tocantinenses, venho por meio desta nota manifestar minha tristeza e pesar pela morte dos 58 tocantinenses até está segunda-feira, 25, vítimas da Covid-19. Esta terrível doença, causada pelo Novo Coronavírus, tem infligido dor e sofrimento a muitas famílias no nosso Tocantins. Nesse momento rogo a nosso eterno Deus que, por sua graça e misericórdia, console, de alguma forma, nossos corações que sofrem a perda de familiares e amigos”, Lê-se a nota assinada pelo Governado Mauro Carlesse.

Debate sobre Protocolos de saúde adotados pelos municípios com maior quantidade de óbitos por covid-19

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Saúde (CAOSAUDE), realiza nesta terça-feira, às 9h, reunião com os técnicos das Secretarias Municipais de Saúde de Araguatins, de Augustinópolis e de Cariri do Tocantins, a fim de discutir a assistência e os protocolos da atenção básica para o enfrentamento e o combate ao covid-19. A reunião virtual é uma solicitação dos Promotores de Justiça Juliana Da Hora, Paulo Sérgio Ferreira e Marcelo Lima que atuam nos referidos municípios e será conduzida pela coordenadora do Caosaude, promotora de Justiça Araína Cesárea D´Alessandro com a colaboração do médico que integra a equipe de Infectologia da Secretaria Estadual da Saúde Flávio Augusto de Pádua Milagres. “Estes municípios são os que estão com número proporcionalmente maior de óbitos, por isso, achamos por bem, discutir de forma direta e focalizada as assistências e os protocolo da atenção básica adotados nestas localidades”, disse Araína.

O aumento de mortes por Covid-19 tem crescido em Araguaína e passou a ter 1205 casos confirmados e 13 mortes, seguido por Araguatins com 09 óbitos, Palmas 05 e São Miguel do Tocantins com 03 mortes.