Governo orienta população a dar entrada no seguro desemprego pelo aplicativo

O aplicativo usado para dar entrada no seguro desemprego é o Carteira de Trabalho Digital com download gratuito.

por Redação

Desde sexta-feira, 20 de março o Governo do Estado suspendeu o atendimento presencial do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Tocantins como medida preventiva a pandemia do novo Corona Vírus. Para acessar os serviços do Sine a população tem disponível os aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital e foram disponibilizados números de telefone para casos de dúvidas.

De acordo com os servidores que estão atendendo os usuários por telefone as principais dificuldades tem sido com a entrada do seguro desemprego e, portanto foi criado um passo a passo mais detalhado disponível no link https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-para-solicitar-seguro-desemprego-pelo-aplicativo/

Segundo o diretor do Sine Tocantins, José Alberto (Gordo), os aplicativos do Sine já promoviam agilidade e comodidade aos trabalhadores, principalmente àqueles que não têm uma unidade do Sine em sua cidade e agora com a pandemia eles também estão garantindo segurança. Sobre as medidas o diretor explica: “Nossa equipe, mesmo sem poder prestar o atendimento presencial está à disposição da população pelos telefones. Quando não conseguimos resolver os casos que chegam até nós redirecionamos o trabalhador para as áreas competentes”. Conclui o diretor.

Como dar entrada no Seguro Desemprego pelo aplicativo.

Para dar entrada no Seguro Desemprego o trabalhador precisará ter um celular com sistema operacional ANDROID/IOS, entrar nas lojas de aplicativo do celular, baixar o aplicativo Carteira de trabalho Digital, Entrar com o acesso GOV.BR. Se ainda não tiver a senha, fazer cadastro para obter a senha de acesso e fazer o LOGIN, usando o CPF e senha. O processo é autoexplicativo e caso o trabalhador tenha dúvidas pode acessar o passo a passo no link https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-para-solicitar-seguro-desemprego-pelo-aplicativo/.

Como dar entrada no Seguro Desemprego pelo computador

Para acessar o direito via computador o trabalhador pode entrar no link https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= . Nele se encontra o passo a passo para criação da senha de acesso ao Portal Emprega Brasil (Gov.br) e o restante do processo é igual ao do aplicativo. Se o trabalhador já tiver a senha clica no ícone e parte para o próximo passo.

Os telefones disponíveis para o trabalhador tirar dúvidas são

Palmas – 32181967 ou 32181975

Araguaína – 34143634

Araguatins – 34741100

Paraíso – 36023340

Porto Nacional – 33632717

Guaraí – 34641710

Dianópolis – 36921628

Gurupi – 33512477