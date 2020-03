Governo melhora acesso ao Povoado Azuis e inaugura Trecho da TO-110 entre Lavandeira e Combinado Avalie esse post Avalie esse post

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, visitou nesta quarta-feira, 11, o povoado Azuis, no município de Aurora. Na ocasião, ele inaugurou o trecho que dá acesso ao local, como parte da programação da Agenda Positiva 2020 do Governo do Estado.

Por Redação

No povoado, está localizado o Rio Azuis, considerado o terceiro menor Rio do mundo e um dos principais atrativos turísticos do Tocantins. O local atrai centenas de turistas de várias localidades do Estado e do país para conhecer e desfrutar da beleza e das peculiaridades do lugar. O Rio Azuis nasce na encosta, suas águas límpidas e de cor azulada percorrem cerca de 147 metros e deságuam no Rio Sobrado.

“Olha a beleza que nós temos. O mundo precisa conhecer o Estado do Tocantins, aqui estão as maiores riquezas turísticas do Brasil e do mundo. A prova está aqui. O Governo do Estado está trabalhando para realizar as melhorias e trazer a infraestrutura para que as pessoas tenham qualidade de vida”, destacou o Governador.

Rodovias

Ainda no período da manhã, a comitiva do Governador percorreu e inaugurou a reconstrução do trecho da rodovia TO-110 entre Aurora e Lavandeira, onde autorizou a restauração da cobertura do pátio do Colégio Estadual de Lavandeira.

Ele reafirmout que já está em curso a aquisição de ônibus para atender o transporte escolar em todos os municípios. Também inaugurou o trecho entre Lavandeira e Combinado, na rodovia TO-110.

Os prefeitos entendem que a região conta com uma economia baseada na agricultura e na pecuária. Além de grandes atrativos turísticos, essas rodovias em boas condições de tráfego são fundamentais para atrair investimentos e visitantes do Tocantins e de outros estados. “Essa estrada em boas condições de trafegabilidade é um sonho de 20 anos. Vai facilitar o escoamento da produção e o acesso aos pontos turísticos”, enfatizou o prefeito de Aurora, Aloilson Tavares (Caçula).

O prefeito de Lavandeira, Roberto César, agradeceu pelos benefícios e destacou o desprendimento do Governador ao buscar solução para as demandas dos municípios. “É um gestor que tem coragem de enfrentar os problemas. É isso que os prefeitos precisam para atender as demandas da comunidade”. O prefeito de Novo Alegre, Fernando Pereira, também compartilhou da mesma opinião. “O governador Carlesse é um homem de vanguarda, de diálogo franco com a sociedade e que tem o desprendimento de realizar as obras importantes para a região. Isso é fruto de planejamento e coragem”, frisou, lembrando as medidas tomadas para ajustar o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem permitindo que o Governo realize as obras inauguradas e as obras em curso na região sudeste.

O governador Mauro Carlesse pontuou que esses benefícios inaugurados fazem parte de um projeto macro de desenvolvimento do Estado. Afirmou ainda que, tão logo passe o período chuvoso, o Governo vai realizar uma força-tarefa em parceria com os municípios para recuperação de estradas vicinais e ruas, para melhorar as condições de vida das pessoas.

Essa Terra é Nossa

O Governador aproveitou a oportunidade para convidar os prefeitos a participarem do lançamento do programa Essa Terra é Nossa, que vai permitir a regularização de 80 mil títulos paroquiais no Estado. O evento será realizado no próximo dia 17, às 10 horas, no auditório do Palácio Araguaia.

Acompanharam o governador Mauro Carlesse, o vice-governador Wanderlei Barbosa; o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade; os deputados estaduais Olyntho Neto, Cláudia Lelis, Ricardo Ayres e Cleyton Cardoso, além de prefeitos da região e auxiliares do Governo.