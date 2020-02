Governo intermediará mais de 150 vagas temporárias para Carnaval de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Os interessados podem procurar o Sine na Avenida Mato Grosso, nº 1.771, centro de Gurupi, munidos de RG, CPF, Comprovante de Endereço e Currículo.

por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Sistema Nacional de Emprego (Sine) fará a intermediação de 150 vagas de empregos temporários para o período de carnaval, no município de Gurupi, a 214 km de Palmas. As vagas disponíveis são para segurança de evento.

Os interessados podem procurar o Sine de Gurupi, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1.771, Centro, munidos de RG, CPF, Comprovante de Endereço e Currículo. As seleções serão feitas na empresa contratante.

De acordo com o gerente do Sine de Gurupi, Relton Oliveira, os encaminhamentos para as vagas serão feitas de forma gradativa de acordo com a necessidade da empresa contratante, mas ao final do processo seletivo serão contratados 150 trabalhadores, e completa: “Além da empresa vencedora da licitação que fará o Carnaval, o Sine já tem vagas em aberto para outros setores como os hotéis que também contratam temporários nesse período. Quem tiver interesse pode nos procurar”.

Sobre o Sine

O Sine Tocantins está ligado à Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e tem a missão de elaborar e implementar políticas públicas de emprego e combate ao desemprego e para tanto oferece atendimento, qualificação e orientação ao trabalhador, em especial ao desempregado, proporcionando também ao empregador uma mão de obra mais qualificada.

Dentre os serviços disponíveis no Sine para o trabalhador estão cadastro e encaminhamento a vagas de emprego, emissão de carteira de trabalho, orientações e procedimentos de acesso ao seguro desemprego, capacitação e qualificação profissional.