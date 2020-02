Governo inicia cursos voltados para mulheres em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Os cursos fazem parte do Projeto Jeito de Mulher e estão sendo realizados em diversos municípios do estado

por Redação

Tendo como proposta capacitar mulheres para a produção de queijos, doces e iogurte, teve início na tarde desta segunda-feira, 17, a aula inaugural do Curso de Produção de Derivados de Leite, em Gurupi. A Capacitação faz parte do Projeto Jeito de Mulher que está sendo executado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Sistema Nacional de Empregos (Sine). Os cursos acontecem em diversos municípios.

O curso, com carga de 80 horas, tem aulas teóricas e práticas que ensinam a fazer requeijão cremoso e em barra, mussarela, ricota, queijo frescal, queijo temperado, doces cremosos e em barra e iogurte cremosinho.

O público alvo são mulheres preferencialmente de baixa renda, na condição de desemprego ou subemprego, e aquelas que almejam a inserção no mercado de trabalho para atuar em áreas consideradas tradicionalmente masculinas.

Aula inaugural

A aula inaugural contou com a presença do secretário da Setas, José Messias de Araújo, que deu boas vindas às alunas e falou da importância dos cursos na inserção da mulher no mercado de trabalho. “O Governo trabalha capacitando essas mulheres para que saibam fazer, comercializem os produtos e, ou, ainda para que estejam preparadas para ocupar novos postos de trabalho”, afirmou.

A aluna Cristina Lopes Duarte, ficou sabendo do curso por meio do Instagram da Setas no endereço: Setas-Tocantins. “Interessei-me pelo curso porque já comercializo alimentos e quero aprender a fazer bem feito e vender mais”, afirmou.

Outra participante, Nilza Costa de Oliveira, também acha que é um bom curso. “Quero saber fazer para ter em casa e comer”, disse.

Mecânica e manutenção

As matrículas para o curso de Mecânica e Manutenção de Motocicletas já estão abertas. São 15 vagas mais cadastro de reserva para cada curso. Os interessados podem se inscrever na sede do Sine, em Gurupi, que fica situado na Avenida Mato Grosso, n° 1.771, no centro da cidade. O curso tem inicio dia 09/03.

Jeito de Mulher

O Jeito de Mulher é um projeto de geração de emprego e renda executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas)/Sistema Nacional de Emprego (Sine). A ação foi lançada no mês de março de 2016, em Gurupi, e sua primeira etapa foi executada entre 2016 e 2017.