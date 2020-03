Governo informa, de maneira on line, percentual de ocupação de todos os hospitais públicos do TO

O Governo to Tocantins está usando uma plataforma on line para monitorar e informar a taxa de ocupação de todos os hospitais públicos do estado.

Da Redação

Em Palmas, no HGP, a taxa de ocupação está em 76%. Dos 450 leitos disponíveis 343 estão ocupados. Já o hospital infantil, também na capital, está em 100% de ocupação.

No norte do estado, em Araguaína, o hospital está com 65% de ocupação. Dos 260 disponíveis 168 estão ocupados. Em Gurupi, o HGG está com 57% de ocupação, de 120 disponibilizados, 68 estão ocupados.

Confira o link da taxa de ocupação

http://integra.saude.to.gov.br/Paineis/TaxaOcupacaoHospitalar