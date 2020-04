Governo Federal vai iniciar a construção da ponte entre Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inicia a construção da Ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153 PA/TO – divisa dos estados do Tocantins e do Pará, que vai interligar as cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA). A Ordem de Serviço para começar a obra foi assinada nesta quinta-feira (2) pela Autarquia.

Da Redação

As obras estavam paradas devido a uma disputa judicial, mas a Autarquia obteve decisão favorável para iniciar os serviços. Demanda antiga da população dos dois estados, a estrutura contará com 1.720 metros de extensão e será a maior ponte do estado do Tocantins.

A ponte está orçada em aproximadamente R$ 157 milhões e a previsão de entrega é em setembro de 2022.

Atualmente, todos os veículos que trafegam pela BR-153 e precisam atravessar de uma margem à outra do rio Araguaia, só podem fazê-lo por meio de balsa, o que representa fator de insegurança para os usuários da rodovia e para a população local.

Importância – A BR-153/PA/TO é um importante eixo de ligação entre as Regiões Norte e Sul do Brasil, por permitir a integração multimodal entre a ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins-Araguaia. A construção da ponte vai impulsionar o desenvolvimento econômico local, pois facilitará o tráfego de veículos e caminhões, melhorando o escoamento da produção de bens e diminuindo os custos no transporte de cargas.