Governo estuda reabertura do Parque Estadual do Jalapão

O turismo é uma das principais atividades econômica da região do Parque Estadual do Jalapão. Com fechamento do Parque, por conta da pandemia do novo Coronavírus, causador da doença Covid-19, as operadoras de todo o trade do turismo sentiram o impacto econômico devido ao fechamento do Parque e a queda na venda de pacotes turísticos, além de afetar o comércio local.

Da Redação

Nesse sentido, o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), Tom Lyra, esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 24, com o secretário de Estado da Saúde, Luiz Edgar Leão Tollini; acompanhado pelo secretário de Estado do Meio Ambiente e Recurso Hídricos, Renato Jaime; pelo vice-presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Rafael Felipe; e pelo representante da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo, Cleib Filho. O objetivo da reunião foi discutir a reabertura do Parque Estadual do Jalapão, a partir do dia 1º de maio.

Na abertura da reunião, o secretário Tom Lyra apresentou a pesquisa sobre impacto da crise econômica na região causada pelo novo Coronavírus. De acordo com os indicadores, mais de 60 % dos turistas que visitam o Jalapão são por meio de pacotes turísticos e mais de 30 % são turistas provenientes do Estado de São Paulo e demais regiões do país.

“A reabertura das atividades turísticas no Parque Estadual do Jalapão deve ocorrer de forma escalonada e bem organizada, com o controle na entrada de veículos e no número de turistas. Nas cidades, deverão ser seguidos protocolos de segurança recomendados pelas organizações de Saúde, a exemplo de uso de máscaras e adoção de cuidados para evitar aglomerações”, informou Tom Lyra, destacando que a reabertura do Parque é uma orientação do governador Mauro Carlesse, levando em consideração a importância desses cuidados para garantir a segurança da comunidade e dos turistas.

Durante a reunião, ficou definido que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Naturatins vão estudar todas as possibilidades de reabertura do Parque Estadual do Jalapão, analisando os possíveis impactos neste momento, sempre com o aval do Comitê de Crise para prevenção da Covid-19, atendendo aos protocolos para que a reabertura seja feita sem danos para a população local e para o Parque, de forma que a principal atividade econômica da região seja retomada sem prejuízos.

Para o representante da Associação Tocantinense de Turismo Receptivo, Cleib Filho, a reabertura do Parque Estadual do Jalapão vai amenizar os impactos causados pela crise da Covid-19. “A reunião foi muito produtiva, pois podemos voltar com a nossa atividade a partir do dia 1º de maio. Isso nos dá um pouco mais de segurança na economia para que a gente possa prospectar a venda de pacotes turísticos futuros, obedecendo todas as orientações dos órgãos de saúde para garantir segurança aos turistas”, disse Cleib Filho, ressaltando que, atualmente, existe 140 operadoras de turismo com atividades voltadas ao Jalapão.