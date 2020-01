Governo e ONG norte americana iniciam plantio de dez mil mudas para recuperação de área degradada Avalie esse post Avalie esse post

Uma importante parceria entre o Governo do Tocantins e a Organização Não Governamental (ONG) norte americana 8 Billion Trees vai mudar a paisagem da região do Taquaruçu Grande, em Palmas, com a implementação do projeto de restauração de área degradada.

por Redação

Na manhã desta terça-feira, 14, uma força-tarefa, conduzida pela ONG, por meio da empresa terceirizada K3 Consultoria Ambiental, e representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), realiza o plantio de dez mil mudas de árvores nativas na região, inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra de Lajeado.

Inicialmente serão três propriedades beneficiadas com este plantio, que contempla ainda o projeto de Restauração Ecológica e Econômica em Áreas Degradadas e Alteradas no Estado do Tocantins (Restaura-TO), executado pelo órgão rural. Neste projeto, coordenado pelo engenheiro florestal, Ricardo Haidar, foram feitos o preparo das áreas para o recebimento das mudas e sementes.

Para a ONG 8 Billion Trees, além dessa ação, a expectativa é o plantio de 50 mil árvores em distintas regiões do Tocantins, incluindo os parques estaduais do Cantão e Lajeado e a área quilombola Barra da Aroeira. Para isso, pretendem também investir na reestruturação do Viveiro Florestal que já está instalado no Parque Estadual do Lajeado, em Palmas, que servirá para a produção das mudas.

O CEO da ONG, Jon Chambers, veio ao Tocantins para acompanhar de perto o trabalho de restauração, fala sobre essa parceria. “O programa é bem sucedido porque os pequenos proprietários entendem a necessidade, o governo se movimenta para produzir as mudas e a gente entra com o custeio da mão-de-obra em todo o processo de plantio. Então é uma importante parceria que está reconstruindo o ecossistema q foi destruído e ainda favorece na criação de novos empregos para a comunidade”, disse.

“Hoje nós somos a única empresa internacional americana que está com esse convênio direto, e pondo a mão na massa em conjunto com vocês [Governo], fazendo a planta ir para o chão. Estamos produzindo vídeos que vão ser transmitido no mundo inteiro e, estrategicamente, isso vai dar mais visibilidade ao projeto de parceria com o governo, atraindo novos investidores e oportunidades para o Estado”, reforçou.

Para Rui Bucar, proprietário da Estância Marina, que está recebendo o primeiro plantio, esta é uma oportunidade de mostrar todo o esforço do chacareiro em cuidar da região que é responsável pelo abastecimento de água de Palmas.

8 Billion Trees

A 8 Billion Trees apoia o plantio de árvores em todo o mundo, fornecendo ajuda financeira a vários grupos e instituições de caridade. Além disso, também financia a conservação das florestas existentes para ajudar a proteger os animais que estão em grave perigo de destruição de habitat.

Até o momento, a empresa já plantou mais de 644.212 árvores em todo o mundo e apoia a conservação de mais de 83 mil acres de floresta existente. Além disso, financia um Centro de Conservação da Vida Selvagem próximo à Floresta Amazônica, onde salva animais feridos. (com informações da 8 Billion Trees)

Ações do Ruraltins

Além dessa ação, o Ruraltins também implementa outras iniciativas voltadas para a recuperação de área degradadas, dentre elas o plantio e recuperação da cabeceira do Córrego Sussuapara; a adoção de área próximo à sede, com plantio de mudas nativas, o plantio de arroz consorciado ao capim brachiara, com uso da Tecnologia clifield, visando a recuperação da pastagem.