Governo e empresários discutem incentivos para as microempresas

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu na tarde desta terça-feira, 21, representantes de entidades representativas do segmento empresarial do Tocantins. Eles vieram ao Palácio Araguaia tratar sobre incentivos ao setor, a exemplo da isenção e crédito presumido em algumas operações de Importo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

por Redação

As alterações solicitadas pelos empresários tocantinenses optantes do Simples Nacional diz respeito à redução de 75% na alíquota do ICMS nas operações interestaduais. O governador Mauro Carlesse encaminhou a demanda aos seus auxiliares e destacou que o setor das microempresas é importante para a geração de emprego e renda para os tocantinenses.

Na ocasião, o Governador informou ao grupo de empresários que no próximo mês vai realizar a convalidação de cerca de 80 mil títulos paroquiais no Estado e que essa iniciativa certamente vai possibilitar o crescimento econômico em todo o Tocantins. “Muitos desses pequenos produtores e assentamentos rurais, a partir da posse desse título definitivo, vão se tornar microempresários, e é isso que queremos”.

Participaram da reunião o presidente da Federação do Comércio do Estado do Tocantins, Itelvino Pisone; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins, Fabiano do Vale; representante da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e representantes da Federação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual do Estado do Tocantins, Emilson Vieira.