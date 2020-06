“Governo do Tocantins repassa 2.240 testes para Covid-19 e Prefeitura nega realizar exame em moradora que teve esposo contaminado”, Glaydson Nato

O deputado estadual, Gleydson Nato (PTB) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar possíveis omissão de teste da Covid-19 em Gurupi pela Prefeitura, citando um caso de uma mulher que teve o esposo contaminado e a Prefeitura teria negado o exame, mesmo tendo recebido 2.240 testes do Governo do Tocantins e usado 1.701. Nato também pediu explicações sobre aplicação de R$ 4,2 milhões do Governo Federal em ações de combate ao Covid-19 em Gurupi e criticou o prefeito que teria confundido o seu papel com de vereador. “Não tenho vergonha de ter sido vereador”. Confira.

por Wesley Silas

As conversas de whastapp sobre aplicações de recurso no valor R$ 4,2 milhões do Governo Federal em Gurupi entre o deputado Gleydson Nato (PTB) e o prefeito Laurez Moreira (PSB) foram lembradas pelo deputado pelo fato do prefeito o dizer que ele estaria fazendo papel de vereador.

“Para o nosso espanto o prefeito mandou uma mensagem via whatsapp me questionando e me chamando de vereador”, disse. Em defesa do primeiro cargo que ocupou ele disse: “Não tenho vergonha de ter sido vereador e quero deixar claro que honrei o meu mandato e, pelo contrário, tenho muito orgulho de ter sido eleito para representar a nossa cidade de Gurupi. […] Pode ter a certeza que este parlamentar vai fiscalizar cada recurso que for enviado pelo Governo Federal para o combate da pandemia na cidade de Gurupi”.

Na mesma oportunidade Nato questionou a não realização de teste para Covid-19 repassado pelo Governo do Tocantins à Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi.

“O que nos causa espanto é que o Governo do Estado enviou para Gurupi 1.940 testes rápidos para o combate a Covid-19, 300 testes PCRs, totalizando 2.240 testes para nossa cidade de Gurupi e conforme o último boletim publicado agora cedo pela Prefeitura Municipal, Gurupi fez a testagem de 1.701 pessoas”, disse. Em seguida ele citou o caso de uma mulher que estaria com seu esposo contaminado com a COVID-19, mas a prefeitura teria negado realizar o teste rápido. “Uma amiga nossa depois que o esposo dela ter testado positivo para o coronavírus, ela ficou 09 dias em isolamento total e não conseguiu fazer o teste pelo município no qual foi enviado os testes pelo Estado do Tocantins”, denunciou o deputado.