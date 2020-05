Governo do Tocantins recebe 10 novos leitos de UTI do Ministério da Saúde

Hospital Geral de Palmas receberá aparelhos que equiparão 10 novos leitos de UTI para enfrentamento da doença.

por Redação

Um novo suporte do Governo Federal será direcionado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), uma das unidades referência no enfrentamento da Covid-19 no Tocantins, por meio de um projeto do Ministério da Saúde (MS) que disponibilizou equipamentos sem custo ao Estado para que sejam montados 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto durante um período de seis meses.

Serão disponibilizadas camas monitorizadas com colchões, monitores, respiradores, carrinhos de anestesia, eletrocardiogramas e desfibriladores para estimulação cardíaca. A estrutura é a utilizada em UTIs tradicionais e será direcionada ao atendimento dos pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

A partir do próximo dia 10, os respiradores estão previstos para chegarem. Os demais equipamentos já estão na unidade. Todos os novos leitos poderão ser acompanhados por meio de monitores conectados a uma central no posto de Enfermagem.

“Agradecemos ao Ministério da Saúde por este projeto que fortalecerá nossa estrutura no enfrentamento ao novo Coronavírus no Tocantins, além de ofertar uma assistência de qualidade esses pacientes que necessitarão do nosso suporte”, ressaltou o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo.