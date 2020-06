Governo do Tocantins realiza serviços de manutenção no trecho da TO-365 entre Gurupi e Trevo da Praia

O Governo do Tocantins já trabalha no processo administrativo que culminará na pavimentação da rodovia. A estrada está recebendo terraplenagem, revestimento primário e limpeza do sistema de drenagem.

por Erica Lima

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando nesta terça-feira, 16, a recuperação de pontos críticos da TO-365, trecho entre Gurupi, passando pelo Trevo da Praia e seguindo até Ipueiras.

A rodovia possui 95 Km de extensão e os serviços estão sendo executados pela Residência Rodoviária de Gurupi. De acordo com o coordenador da unidade descentralizada, Marco Túlio Aires, o objetivo é assegurar a trafegabilidade das rodovias. “Os serviços de manutenção puderam ser intensificados após o período chuvoso e isso garantirá melhor segurança para os usuários”, afirma.

A estrada está recebendo terraplenagem, revestimento primário e limpeza do sistema de drenagem. A previsão é de que as obras sejam concluídas nos próximos 30 dias. “Essa é uma rodovia prioritária no fortalecimento do sistema logístico do Tocantins e paralelamente aos serviços de manutenção o Governo do Tocantins já iniciou o processo administrativo para contratação da empresa que será responsável pelo desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, além dos projetos básico e executivo para pavimentação do trecho”, explica a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.

Outros trechos

Outras rodovias da região sul do Tocantins também estão recebendo benfeitorias. As equipes técnicas estão executando os serviços de patrolamento no trecho da TO-491, entre o entroncamento da BR-242 (Ponte do Rio Tocantins) e São Salvador.

Já a TO-070 está recebendo intervenções em dois trechos. Entre Brejinho de Nazaré e Aliança do Tocantins, estão em execução os serviços de tapa-buracos. Além disso, as equipes também realizam a roçagem mecanizada da lateral do trecho entre Dueré e Formoso do Araguaia. “Nosso objetivo é de beneficiar 100% das rodovias estaduais durante esse período de estiagem”, finaliza Juliana Passarin.