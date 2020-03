Governo do Tocantins orienta que cidadãos busquem serviços online durante a pandemia do novo Coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

Objetivo é evitar filas e aglomerações

Por Jesuino Santana Jr./Secom

O Governo do Tocantins conta com diversos serviços on-line disponibilizados aos cidadãos. A orientação durante a pandemia do vírus Covid-19 (novo Coronavírus) é que os usuários de serviços públicos passem cada vez mais a utilizar essa forma de acesso a boletos, consultas, agendamento de atendimento, dentre outros.

Neste momento, a grande preocupação do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, é que o Estado trabalhe para evitar ao máximo a proliferação do novo vírus, principalmente entre os públicos mais sensíveis que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são os idosos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, pessoas com doenças do coração, fumantes, entre outros.

Serviços On-line

Para ter acesso a todos os serviços que são disponibilizados pelo Governo, basta que o cidadão acesse o site www.portal.to.gov.br e na parte “Serviços on-line” escolha a área de sua preferência: Agricultura, Educação, Finanças, Infraestrutura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, Servidor, ou Transporte. Também é possível fazer o acesso por meio do endereço www.servicos.to.gov.br.

Dentre os vários serviços oferecidos, está a emissão de boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de Licenciamento de Veículos, de Infração de Trânsito, além de emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), e abertura de processos referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O cidadão também pode consultar escalas e plantões médicos, registrar Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Virtual, ter acesso aos serviços da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), do Procon/TO, da Ouvidoria do Estado, e da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz), por exemplo. Além de acesso às vagas de empregos disponibilizadas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Outro serviço muito utilizado pelos tocantinenses que está com processo mais ágil e on-line é a emissão da Carteira de Identidade (Registro Geral – RG). Através do site http://iito.ssp.to.gov.br/agendamento, o usuário pode fazer o cadastro pelo computador, tablet ou celular e marcar a data e a hora do atendimento, além de responder a um formulário com dados pessoais. Ao final das perguntas, o protocolo de atendimento de agendamento será gerado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), só serão atendidos os cidadãos que agendarem, via internet, o serviço. A medida tem o objetivo de não deixar os usuários esperando pelo atendimento, evitando filas e aglomerações.

Aplicativos

O Governo também disponibiliza aplicativos gratuitos ao cidadão. Com o “Portal do Servidor Tocantins” é possível acessar o contracheque, o comprovante de rendimentos para declaração do Imposto de Renda (IR), os cursos ofertados pela Universidade Corporativa do Tocantins (Unicet), e formulários para solicitações de férias, por exemplo.

Já o “SOS 193 Qual a sua emergência?” do Corpo de Bombeiros Militar, tem o objetivo de auxiliar a população a salvar e preservar a vida humana, oferecendo orientações sobre as medidas básicas a serem adotadas até a chegada da equipe dos bombeiros. A proposta do software é fornecer conhecimento de primeiros socorros à população em geral e estreitar a relação entre bombeiros e sociedade.

O aplicativo “Alerta 199 – Defesa Civil do Tocantins” foi desenvolvido com o intuito de informar e alertar a população sobre situações de risco e como proceder, além de ser um meio de comunicação entre a Defesa Civil Estadual e a sociedade.

O sistema educacional do Colégio Militar do Tocantins também criou seu aplicativo para relacionamento com os pais e responsáveis, o “CPM TOCANTINS – Colégio Militar do Tocantins”, que tem como objetivo o acompanhamento completo dos pais e responsáveis, que recebem notificações sobre as informações mais importantes relativas ao aluno.

Tudo relacionado ao trabalho e ao emprego pode ser visualizado no “SINE Fácil”. Por meio do aplicativo, é possível verificar vagas de emprego de acordo com o local de residência e perfil profissional do trabalhador, além de fazer agendamento. Também é possível pesquisar serviços como Seguro Desemprego, vínculos empregatícios do trabalhador e consultar Abono Salarial.

Já o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) tem em favor do cidadão o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CNH Digital) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV Digital) que, embora de abrangência nacional, é de grande importância para os motoristas. Mais informações em: https://servicos.serpro.gov.br/carteira-digital/#saiba.