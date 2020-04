Governo do Tocantins manifesta sobre ponto facultativo no feriado Semana Santa

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Estadual nos dias 8 e 9 de abril de 2020.

por Redação

O Decreto será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 7.

“Tal medida foi tomada levando em consideração o feriado da Semana Santa e a necessidade de se intensificar o cuidado quanto à circulação de pessoas, criando condições para que permaneçam em casa ao longo dos próximos dias, para evitar a disseminação do novo Coronavírus”, informou o Governo do Estado.

O Decreto determina, ainda, que secretários e chefes de autarquias cuidem da preservação e o funcionamento dos serviços essenciais nas respectivas áreas de competência.