Governo do Tocantins libera linha de crédito especial para mulheres empreendedoras Avalie esse post Avalie esse post

Agência de Fomento oferece linha de crédito especial para as empreendedoras, com taxas reduzidas e prazos de até 60 meses.

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Fomento, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesse domingo, 8, liberou até o final do mês de março a campanha “Mulheres Empreendedoras”, que conta com uma linha de crédito especial e taxas reduzidas de 1,69% a 1,99% ao mês.

Segundo a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, as mulheres empreendedoras têm contribuído bastante para a economia do Estado, e em reconhecimento a isso foi lançada a linha de crédito especial para impulsionar sua produtividade.

Segundo a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, as mulheres empreendedoras têm contribuído bastante para a economia do Estado, e em reconhecimento a isso foi lançada a linha de crédito especial para impulsionar sua produtividade. “A campanha tem por objetivo alavancar o empreendedorismo feminino no Tocantins que ocupa uma parte considerável em diversos ramos de atuação. E esta é uma grande oportunidade direcionada às mulheres empreendedoras, que além de taxas reduzidas também terão prazos de até 60 meses para o pagamento”, destacou a presidente.

A ação está disponível aos empreendimentos de mulheres, independente da área de mercado que ela insere ou atua.

Os interessados em entender melhor o funcionamento da “Campanha Mulheres Empreendedoras” podem comparecer à Agência de Fomento da Capital, das 12 às 18 horas, ou entrar em contato pelo telefone (63) 3220-9800 ou 99993-7016. Na região de Gurupi, o ponto de atendimento se encontra na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) ou pelo telefone (63) 99993-7063.