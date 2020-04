Governo do Tocantins inicia pelo Jalapão a primeira etapa do Projeto de Assistência a Músicos e Artesãos

Projeto contempla quatro etapas, beneficiando mais de 2 mil profissionais da cultura, sendo que a primeira será na região do Jalapão com a entrega de aproximadamente 700 cestas básicas

Governo do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), está disponibilizando assistência aos profissionais da Cultura que estão, temporariamente, com suas fontes de renda prejudicadas em decorrência das ações de contingenciamento da disseminação da COVID 19 no Estado. Por meio do projeto, a ideia é contemplar em torno de 2 mil pessoas, entre músicos e artesãos com a entrega de cestas básicas.

Serão beneficiados todos os artesãos cadastrados pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e os músicos registrados pela Organização de Músicos Brasileira (OMB). Os profissionais não inclusos nestes cadastros foram inseridos após levantamento realizado junto às secretarias de cultura de cada município.

O projeto contempla quatro etapas, sendo que nesta primeira serão entregues aproximadamente 700 cestas básicas, a partir desta sexta-feira, 17. A distribuição vai acontecer nas cidades de Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, São Félix, Mateiros, Lagoa do Tocantins, Santa Tereza e Ponte Alta e conta com o apoio dos gestores municipais.

Segundo o presidente da Adetuc e Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, as etapas obedecem a um cronograma definido pela Adetuc, e vão abranger a Região Central, Bico do Papagaio, Região Sul, finalizando em Palmas e entorno. “A entrega das cestas básicas é uma determinação do Governador Mauro Carlesse que entende a situação crítica que esses profissionais enfrentam no momento, por isso, todas as regiões do Estado serão beneficiadas com o projeto”, afirmou.