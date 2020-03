Governo do Tocantins inicia nesta quinta distribuição kits com alimentos, materiais de higiene e escolares para alunos da rede estadual de educação

Segundo a Secretária Estadual de Educação, Adriana Aguiar, a previsão da primeira etapa serão 100 mil kits que começarão a ser distribuídos nesta quinta-feira, 26, nas escolas estaduais.

por Wesley Silas

“Vamos iniciar devagar devido a falta de fornecedores e amanhã (26/03) vamos começar pelas cidades de Crixás, depois Aliança e Cariri, Figueirópolis e retornaremos para Gurupi que terá distribuição na sexta-feira e sábado. São muitas coisas e requer um logística gigante”, disse.

Segundo a secretária a estratégia é de entrega nas escolas estaduais que irão ficar responsáveis pela distribuições dos kits.

“Os caminhões serão descarregados nas escolas que irão distribuir uma para cada família de estudantes com todo cuidado e evitando aglomeração e na zona rural vamos utilizar o transporte escolar”, disse.

Ela afirmou que para evitar tumulto e aglomeração de muitas pessoas o Estado convocou apoio dos Bombeiros e da Polícia Militar.

“As famílias serão avisadas por meios dos veículos de comunicação e pelas escolas que também irão comunicar pelos seus meios como telefone e redes sociais o cronograma de distribuição que será feito gradativamente”, disse.

Antecipação de férias escolares na rede estadual

por Patrícia Saturno

Na terça terça-feira, 24, governador Mauro Carlesse determinou a antecipação das férias escolares na rede estadual de ensino do Tocantins, que terão início nesta quarta-feira, 25. Com a medida, o Tocantins antecipa o calendário escolar, cujas férias regulares estavam marcadas para o período de 1º a 30 de julho.

Até o momento, as aulas na rede se encontravam suspensas, por tempo indeterminado, por meio do Decreto n° 6.071/2020. A decisão de antecipar as férias visa minimizar os prejuízos educacionais decorrentes da suspensão, adotada como estratégia de contenção do avanço da proliferação da Covid-19 (novo Coronavírus).

A antecipação implicará também, conforme destaca o governador Mauro Carlesse, na injeção de recursos à economia, visto que todos os servidores das unidades escolares receberão 1/3 de suas férias antecipadamente. “Estamos fazendo um trabalho para que as pessoas tenham condições de colaborar com o controle dessa doença, que tanto está afligindo o nosso Estado e o nosso país”, enfatizou o Governador. O recurso equivalente às férias entrará na conta dos servidores na folha de abril, que será paga no mês de maio.

A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, reforçou que, no decorrer deste mês de férias antecipadas, serão editadas orientações complementares quanto à retomada do ano letivo. Tal formatação será construída em alinhamento com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelos conselhos Nacional e Estadual de Educação.