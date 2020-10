Governo do Tocantins flexibiliza realização de eventos pecuários esportivos

Segundo Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), os eventos só poderão ser realizados mediante o cumprimento das exigências.

Welcton de Oliveira

O Governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), assinou a Portaria nº 212 de 29 de setembro de 2020 que flexibiliza a realização de eventos pecuários esportivos no Tocantins, com observância das normas e medidas preventivas para evitar o contágio e propagação da Covid-19. Todos os eventos pecuários devem ser cadastrados junto a Adapec.

Para a realização desses eventos, os organizadores devem observar alguns critérios: é proibida a presença de público, é permitido somente competidores, equipe técnica/apoio; é obrigatório a disponibilização de equipamentos de proteção individual para todos os participantes do evento, como máscaras, álcool em gel 70%, bem como banheiro higienizado contendo sabão e toalhas de papel.

Além disso, os trabalhadores e envolvidos deverão usar também luvas; manter o ambiente arejado e com boa ventilação; disponibilizar álcool em gel nas entradas e em todo o recinto e viabilizar utensílios descartáveis nos serviços de bebidas e alimentação que deverão ser fornecidos em embalagens fechadas, ficando proibido o uso de bebidas alcoólicas.

“Estamos flexibilizando os eventos pecuários esportivos, como já havíamos flexibilizado os leilões anteriormente, porém, é preciso que os organizadores e esportistas atendam todas estas recomendações da portaria, pois o não cumprimento destas medidas acarretará no embargo do evento pecuário, além de outras sanções previstas em lei,” disse o presidente da Adapec, Alberto Mendes da Rocha.

Ao editar a portaria, o governo levou em consideração as medidas adotadas que possibilitaram a redução da disseminação da Covid-19 e a recuperação de pacientes, conforme os boletins epidemiológicos nacional. O documento diz ainda que existem medidas de flexibilização, onde cuidados básicos de distanciamento, uso de equipamentos e higienização torna possível a realização de eventos agropecuários.