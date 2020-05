Governo do Tocantins executa manutenção em estradas internas dos projetos de irrigação e roçagens das margens de rodovias estaduais

As melhorias nas estradas, por meio de patrolamento e recuperação de pontos críticos, estão sendo executadas no Projeto Manuel Alves e no Projeto São João. O Governo também investe em limpeza da vegetação nas laterais de cerca de 300 km de rodovias

por Redação

Nesta semana, as equipes das Residências Rodoviárias da Ageto farão o roçado da vegetação das margens de cerca de 300 km de rodovias. O serviço está sendo executado de forma mecanizada, com o auxílio de roçadeiras acopladas a tratores. O uso de máquinas permite maior agilidade na execução do serviço e o corte da vegetação rente ao solo, o que evita a repetição frequente do serviço de roçagem.

As rodovias que estão recebendo os serviços durante esta semana são: T0-040, entre Dianópolis e Porto Alegre do Tocantins, com 26 km; TO-070, entre Dueré e Formoso do Araguaia, com 61 km; TO-030, entre Taquaruçu e Santa Tereza do Tocantins, com 45 km; TO-010, entre Palmas e Lajeado, com 55 km; e TO-164, de Novo Horizonte até Xambioá, com 101 km.

Recuperando de 86 km de estradas de terra do Projeto Manuel Alves

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), está recuperando 86 km de estradas de terra do Projeto Manuel Alves, no sudeste do Estado. Os serviços de patrolamento e recuperação de pontos críticos nas estradas de acesso aos lotes do distrito de irrigação do perímetro começaram no último dia 5.

Os serviços são executados por equipes técnicas da Residência Rodoviária de Dianópolis. “A previsão é de que os trabalhos se estendam por mais três dias, ou seja, que os serviços sejam finalizados no próximo dia 15 de maio”, afirma o engenheiro residente da Ageto em Dianópolis, Leandro Araújo.

Melhorias buscam garantir a segurança no escoamento da produção agrícola do projeto, que conta com pouco mais de 3,5 mil cultivados, dos 5 mil hectares brutos, produzindo cerca de 850 toneladas de frutas por mês, sendo a banana com maior produção, seguida da manga, abacaxi, coco, maracujá, abóbora, melancia e limão.

Segundo a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, “a recuperação e a conservação das estradas dos projetos de irrigação fazem parte de uma série de ações do Governo do Tocantins para melhorar a infraestrutura de todas as regiões produtoras, facilitar o escoamento da produção agropecuária e garantir o transporte seguro da população”, declarou.

O superintendente de Irrigação da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Marcus Carlos Costa Santos, destacou que os serviços de manutenção melhoram o sistema logístico e facilitam o desenvolvimento da cadeia produtiva. “A recuperação das vias internas dos projetos públicos de irrigação é uma ação constante do Governo do Tocantins. O período de chuvas e o intenso tráfego de caminhões que escoam a produção dos projetos exigem essa atenção”, afirmou.

Projeto São João

Dando continuidade aos serviços de recuperação de estradas vicinais dos projetos de irrigação, equipes da Residência Rodoviária da Ageto de Porto Nacional também estão realizando os serviços de melhoria das estradas vicinais do Projeto de Irrigação São João, localizado no município de Porto Nacional, a 25 km de Palmas.

No São João, estão sendo realizados os serviços de patrolamento, revestimento primário e melhorias no sistema de drenagem. “Mais de 20 km de estradas serão contempladas pelos serviços”, explicou o coordenador da Residência Rodoviária da Ageto em Porto Nacional, Geraldo Majella.

Sobre os projetos

O Projeto de Irrigação São João foi iniciado ano de 2001 e compreende uma área de 3.654 hectares com infraestrutura de irrigação que possui a produção de hortifrutigranjeiros e frutas em 326 lotes de pequenos produtores e 37 lotes empresariais.

Os produtos produzidos no local são responsáveis pelo abastecimento de Palmas e região. O potencial de produção do projeto chega a 40 toneladas de alimentos por hectare. Atualmente, cerca de mil hectares possuem cultivo de abacaxi, banana, maracujá, manga, melancia e mandioca.

Já o Projeto de Irrigação Manuel Alves foi iniciado em 2007. Localizado no município de Dianópolis, desponta como um dos maiores polos de produção de frutas do Tocantins. A tecnologia de irrigação utilizada é a de aspersão convencional. A área do projeto possui bastante água, além de solo e clima adequados para o cultivo de frutas.