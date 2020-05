Governo do Tocantins e municípios receberão R$ 225 milhões para combater o Covid-19

O líder do governo federal no Congresso Nacional, Senador Eduardo Gomes (MDB-TO) comentou na noite de ontem (04/05) em suas redes sociais da ajuda do governo federal aos estados e municípios. Ao todo os 139 municípios do Tocantins irão receber R$ 225.963,47; Palmas receberá o maior bolo R$ 42.973.691,08, seguido por Araguaína que com previsão de recebimento de R$ 25.926.987,63 e Gurupi com R$ 12.448.028,47. O Estado do Tocantins receberá R$ 52 milhões.

por Wesley Silas

Em entrevista a TV Brasília o senador Eduardo Gomes comentou sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020), aprovado na noite de sábado (2), prevê que R$ 10 bilhões sejam repassados a estados e municípios exclusivamente para ações de combate ao coronavírus. Desse valor, R$ 7 bilhões irão para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios. Outros R$ 50 bilhões serão destinados a compensar perdas de arrecadação. O projeto também possibilita a renegociação de dívidas com a União, bancos e organismos internacionais.

“Registro a nossa satisfação de ter participado no sábado de uma Sessão histórica que o presidente [do senado] David Samuel Alcolumbre chamou para si a responsabilidade de relatar o projeto que garante aos estados e municípios brasileiros um socorro para recomposição de rendas e receitas neste momento de pandemia e todos os lideres tivemos um amplo entendimento e foi possível aprovação por 79 votos a 01”, disse.

Para ter direito ao socorro financeiro, Estados e Municípios terão que cumprir alguma exigências como o congelamento dos salários dos servidores públicos até dezembro de 2021 e o aumento de gasto só será permitido para ações de combate à pandemia.

Confira aqui abaixo os valores que cada município irá receber.

Saiba como fica a divisão do valor de R$ 60 bilhões entre estados e municípios:

Confira como ficou a divisão por município

