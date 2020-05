Governo do Tocantins dá sequência à operação de desinfecção nas 20 cidades com mais casos de Covid-19

Segundo o Governo do Tocantins, a Operação “Fora Covid-19” segue por tempo indeterminado para proporcionar ambientes mais seguros e limpos à população

por Redação

Com uma solução à base de água e hipoclorito de sódio, frentes de bancos, órgãos públicos, unidades hospitalares, pontos e estações de ônibus foram desinfectados em Palmas, na noite desta terça-feira, 19, durante a Operação “Fora Covid-19” realizada por homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.

Em Araguaína, Gurupi e outras 17 cidades a Operação segue sendo realizada pelo segundo dia consecutivo, sempre no período noturno das 19 horas a 1 hora da madrugada. Apenas em Palmas que a ação não pode ocorrer nessa segunda-feira, 18, em virtude da chuva que caiu na cidade à tarde e na parte da noite, o que prejudicaria a ação efetiva do produto.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Reginaldo Leandro da Silva, reforçou que ação ocorre nas cidades com maior número de casos confirmados de Covid-19. “Estamos atendendo determinação do governador Mauro Carlesse, nos 20 municípios com mais casos. É um trabalho que vem trazer a descontaminação de locais de grande aglomeração pública, são portas de banco, unidades hospitalares, terminais de ônibus, justamente para trazer uma limpeza dessa condição de vírus que está espalhado por esses locais”, afirmou.

De acordo com o comandante-geral, cerca de 200 homens em regime de escala estão envolvidos na Operação, além de 12 caminhões, oito camionetes e bombas costais motorizadas. “Estamos utilizando todos os nossos veículos e profissionais nessa ação. Todos estão usando os equipamentos de proteção individual, e por isso, a gente pede à população que no momento que se está fazendo a desinfecção desses locais não fique tão próximo para não receber esse produto que está sendo aspergido, porque ele traz irritação para a pele e para os olhos”, explicou.

Palmas

Na Capital, os trabalhos são realizados em três rotas: norte, centro e sul, sendo empregados dois caminhões auto bomba e uma camionete.

A Operação foi bem recebida pelos moradores de Taquaralto, local que concentra grande aglomeração durante o dia. “Toda medida que leve mais segurança para a população que precisa sair para trabalhar, resolver alguma pendência no banco, no comércio, será sempre bem-vinda. É importante esse cuidado e proteção”, ressaltou o mototaxista Júlio Berto que reside em Taquaralto.

O deputado estadual Léo Barbosa também acompanhou a ação na Avenida Tocantins e nos principais espaços públicos do Distrito de Taquaruçu. “Temos visto os esforços que o Governo do Tocantins tem feito em todas as áreas, seja na assistência social que tem levado cestas básicas; a Polícia Militar que tem auxiliado, os bombeiros com a descontaminação das vias públicas; os profissionais de saúde, tudo isso é importante. Nós sabemos que isso pode salvar vidas porque impede a proliferação desse vírus que tem um poder avassalador”, destacou.

Municípios contemplados

De acordo com o último Boletim Epidemiológico, divulgado nesta terça-feira, 19, o Tocantins soma 1.646 casos confirmados, sendo que 38 evoluíram a óbito. Dos 139 municípios tocantinenses, 64 já registram casos da Covid-19.

São alvo da Operação “Fora Covid-19” as cidades que figuram nas vinte primeiras posições do ranking até a última sexta-feira, 15. “Ao final da primeira semana de descontaminação, os trabalhos serão reavaliados, podendo continuar nos mesmos locais ou incluir outros municípios, conforme a dinâmica dos casos confirmados e efeitos da ação”, explicou o comandante-geral.

Os trabalhos estão sendo realizados nas seguintes cidades: Palmas (316 casos), Araguaína (700), Paraíso do Tocantins (56), Gurupi (54), Cariri do Tocantins (48), Nova Olinda (45), São Miguel do Tocantins (35), Araguatins (32), Sítio Novo do Tocantins (30), Colinas do Tocantins (28), Axixá do Tocantins (25), Guaraí (17), Tocantinópolis (16), Darcinópolis (15), Praia Norte (14), Wanderlândia (12), Augustinópolis (12) e Maurilândia do Tocantins (10).