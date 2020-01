Governo do Tocantins anuncia recontratação para o ano letivo 2020 na rede estadual de ensino Avalie esse post Avalie esse post

A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 30, após reunião entre o Governador e a secretária da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar

por Redação

Por determinação do Governador Mauro Carlesse, os professores que trabalharam na rede estadual de ensino em 2019 terão seus contratos renovados para o ano letivo de 2020, que se inicia na próxima segunda-feira, 3. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 30, após reunião entre o Governador e a secretária da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, e teve como premissa a valorização e reconhecimento aos profissionais que atuam na rede, bem como o fortalecimento da qualidade da educação no Tocantins.

“Minha determinação para a secretária da Educação é de que o bom trabalho que foi iniciado continue, pois esses professores já conhecem a rotina das escolas, já tem boa convivência com os alunos e com os pais. O Governo investiu na formação desses profissionais e pretendemos continuar com essa valorização para seguir evoluindo na qualidade do ensino”, declarou o Governador.

As 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs) procederão com a convocação aos docentes para reingressarem aos quadros das unidades escolares na segunda-feira.

“Com um trabalho sério e comprometido, o Governo reafirma sua prioridade de fortalecer o ensino público e oferecer às nossas crianças e jovens a melhor educação possível, o que está diretamente relacionado ao trabalho docente”, frisou a gestora da Seduc, Adriana Aguiar. Ainda conforme a secretária, a manutenção do quadro de professores nas escolas favorece a continuidade de projetos e iniciativas que vêm se destacando nas diversas Regionais, e que estão sendo fortalecidas por iniciativas do próprio Governo, como o Selo Quem Educa Faz, lançado em 2019, cujo resultado e premiação serão conhecidos em 2020.

Neste ano, a rede estadual de ensino conta com cerca de 150 mil estudantes matriculados nas 497 escolas da rede estadual, distribuídas nos 139 municípios.

Volta às aulas

A abertura do ano letivo de 2020 será marcada pela cerimônia Volta às Aulas – Construindo minha história, que será realizada no Auditório Professora Dalva Aparecida Santa Cruz Melo, na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, em Palmas. Na ocasião, serão homenageados estudantes que se destacaram durante o ano de 2019, conquistando bons resultados em olimpíadas de conhecimento, competições esportivas, projetos extracurriculares e em programas externos. Estes resultados, conforme destaca Adriana Aguiar, também são reflexos do trabalho realizado pelos professores da rede estadual.