Governo do Tocantins abre credenciamento para empresas que ofereçam serviços de leitos de UTI

O Governo do Tocantins abriu nesta quinta-feira, 28, um aviso de chamamento público para credenciamento de instituições privadas (com ou sem fins lucrativos) interessadas em disponibilizar serviços de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e Pediátrico para pacientes com Covid-19. O Tocantins conta com 3.277 casos confirmados de Covid-19, sendo que 120 estão hospitalizados, destes 45 estão em UTI Covid, sendo 26 em leitos públicos e 19 em leitos privados.

por Redação

A medida adotada pelo Governo, atende a uma determinação do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que tem preparado o Estado para lidar com a crise provocada pelo novo Coronavírus. “É um momento que o mais importante que podemos fazer é tentar conter a proliferação do vírus e equipar nossos hospitais para salvar vidas. Sabemos que o vírus é traiçoeiro e desenvolve Síndrome Respiratória Aguda Grave em suas vítimas, fazendo com os pacientes necessitem ficar internados em UTIs equipadas”, afirma.

Os leitos obtidos por meio do credenciamento vão integrar os já existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizados nos hospitais da rede pública do Tocantins. As empresas interessadas devem entregar a documentação em até cinco dias úteis após a publicação do edital, que está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES): www.saude.to.gov.br.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (63) 3218-1715/1722.

Boletim Epidemiológico

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira, 28, o Tocantins conta com 3.277 casos confirmados, sendo que 120 estão hospitalizados.

Destes, 75 estão em leitos clínicos, sendo 50 em leitos públicos e 25 em leitos privados; e 45 em UTI Covid, sendo 26 em leitos públicos e 19 em leitos privados.

Até o momento, o Estado tem 1.087 pacientes recuperados, 2.122 em isolamento domiciliar e hospitalar, e 68 óbitos por Covid-19.