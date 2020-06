Governo do Estado prepara logística para entrega de 400 novos ônibus escolares aos 139 municípios

Veículos foram adquiridos com recursos destinados pela bancada federal do Tocantins

O Governo do Tocantins adquiriu 433 novos ônibus escolares para melhorar o transporte de alunos em todos os 139 municípios. Desse total de veículos, 203 já passaram por revisão na concessionária e agora seguem os trâmites administrativos para formalização da cessão, circulação e patrimônio. Outros 17 ônibus estão sendo enviados pela fábrica ao Tocantins, 99 já estão em fase de montagem e os demais 114 serão fabricados.

Boa parte dos ônibus será destinada às prefeituras e a distribuição se dará conforme a demanda local de cada município, sendo assim, algumas cidades poderão receber mais de um ônibus. O restante será destinado a outras instituições, como por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, reforça que os novos ônibus proporcionarão mais conforto e segurança aos alunos. “Graças a mais uma parceria com os nossos parlamentares, adquirimos esses novos veículos para atender os estudantes de todos os nossos municípios. Sabemos da realidade do nosso povo, que nem todos moram perto da escola e, portanto, precisam desse transporte. Agora terão mais conforto e segurança nesse trajeto, contribuindo também para o seu aprendizado”, afirma.

Investimento

O investimento feito para aquisição dos novos veículos perfaz mais de R$ 86,5 milhões, sendo que R$ 64,4 milhões são oriundos de emenda coletiva da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional e o restante, mais de R$ 22 milhões, são de emendas extras feitas pelo deputado federal Carlos Gaguim e o senador Eduardo Gomes. O deputado federal Eli Borges também destinou recurso para aquisição de um ônibus para a Escola Família Agrícola do Bico do Papagaio Padre Josimo.

Os recursos fazem parte do Programa do Governo Federal, Caminhos da Escola, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Foram adquiridos por meio de atas de compras disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (Sigarp) do FNDE, que consiste num modelo de compra compartilhada, o que proporciona economia na aquisição dos veículos podendo chegar a quase 40% do valor de mercado.

Veículos

Os novos ônibus contam com porta de lâmina única, que possui vedação total para entrada de pó e água, o que permite o tráfego em estradas rurais de difícil acesso. Os modelos também contam com um sistema aperfeiçoado de isolamento térmico do motor, o que proporciona a diminuição do calor no interior do veículo. Todos os veículos são equipados com dispositivos de acessibilidade e seguem padrões de qualidade e segurança estipulados pelo FNDE em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

