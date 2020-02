Governo do Estado garante interceder junto ao Grupo Gestor pela quitação das indenizações e melhorias aos Delegados, anuncia Sindepol/TO Avalie esse post Avalie esse post

Cristiano Sampaio afirmou estar com reunião marcada para interceder pela quitação de todas as indenizações atrasadas, assim como foi feito com as diárias dos policiais civis

por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 27, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Tocantins (Sindepol/TO), Sarah Lilian, juntamente com o vice, Bruno Azevedo, esteve em uma reunião com o secretário da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO), Cristiano Sampaio, em busca de melhores condições de trabalho para a categoria.

As indenizações remanescentes e atrasadas de 2019 foram as primeiras demandas apresentadas pelos líderes classistas e o gestor da pasta garantiu que todas as diárias atrasadas de 2019 serão discutidas em uma reunião na primeira semana de março, na qual irá interceder pela quitação do atraso.

Na ocasião, o Sindepol/TO solicitou também que o órgão receba um estudo, realizado pelo Sindicato, com possíveis propostas de mudanças nas normas do Manual de Procedimentos de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado do Tocantins, do Regimento e do Estatuto da Polícia Civil e recebeu aprovação do secretário, que afirmou aguardar as pontuações do sindicato para avaliação.

Os líderes sindicais ressaltaram ainda a necessidade de mudança no sentido de diminuir a burocratização na forma de pedir as indenizações e pagamento dos plantões.

Para a presidente do Sindepol/TO, Sarah Lilian, “o diálogo sempre é a melhor alternativa para que possamos conquistar melhorias à classe. Não cessaremos nossas buscas pela garantia das prerrogativas dos Delegados do Tocantins e assim tornar a Polícia Civil cada vez mais forte e com melhores estruturas para agir efetivamente em prol da segurança pública do nosso estado”, afirma a presidente.