Governo atrasa publicação de Boletim do COVID-19 devido o aumento de testagens

O Tocantins superou neste sábado, 02, 200 casos positivos. A evolução dos casos no Estado passou de 79 casos confirmados no dia 27 de abril, subiu para 116 pessoas infectadas, no dia 28, e o crescimento exponencial e curva epidêmica continua e no dia 29 passou para 137 casos, na quinta-feira, 30, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), comunicou 164 casos e ontem (01/05), o número saltou para 191. Hoje apenas em Gurupi o cenário passou a ser assustador e a curva epidêmica elevou de 01 casos para 04 na sexta-feira, 01, e subiu para 11 casos neste sábado, 02. Com mais doentes por Covid-19 a previsão e que mais pessoas vão se contaminar pelo vírus.

por Wesley Silas

Conforme as autoridades de Saúde não ha como zerar a transmissão do COVID-19 e o isolamento social tem como objetivo desacelerar a pandemia para evitar colapso na rede hospitalar por meio do achatamento da curva epidêmica.

Casos de Covid-19 começou a crescer no interior do Tocantins. Ontem Araguaína passou a ter 75 caos e Gurupi que estava em zona de conforma com flexibilização de abertura do comércio, bares e igrejas passou de 01 casos, para quatro na sexta-feira e e neste sábado chegou a 11 casos positivos para o Covid-19. Somente neste sábado Cariri 06 casos e Paraíso do Tocantins confirmou o quarto caso de Covid-19. “Este trata-se de um paciente de 18 anos, que está internado em Palmas Rede de Saúde Particular”, informou a Prefeitura.

Aumento de testagens

Neste sábado a Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunicou que a divulgação de Boletim Epidemiológico de Notificações para Covid-19 terá novo horário. O motivo foi o.aumento recente de testagens no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen). “Houve a necessidade de definir um novo horário para divulgação de Boletim Epidemiológico de Notificações para Covid-19”.

211 casos preliminarmente

Considerando este aumento, a SES informou que os próximos boletins serão consolidados com todos os dados obtidos no dia anterior, incluindo as notificações por testes rápidos, que por vezes eram notificados apenas após divulgação do boletim elaborado por esta Secretaria.

“Os exames e notificações deste sábado, 02, serão divulgados ao fim da manhã do domingo, 03. Hoje foram realizados 52 testes com 20 resultados positivos, com previsão aproximada de mais 70 amostras a serem testadas”, destacou o SES.

Disse ainda que até o momento, este será o maior número de exames realizados em apenas um dia, por parte do Lacen, com previsão de término das testagens somente às 23h.

“Com capacidade de testagem de até 150 exames por dia, o Lacen está habilitando equipamento que vai dobrar a capacidade de testes na unidade a curto prazo”.